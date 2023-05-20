颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲　熱如夏破36℃

▲2號颱風「瑪娃」最快今晚生成。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

菲律賓東方海面「熱帶低壓」已形成，將很快發展成第2號颱風「瑪娃」，中央氣象局預報員認為最快今晚生成。今(20)日鋒面東移，殘存雲系帶來局部短暫陣雨；下週一「梅雨季」的第4波「移動性鋒面」逐漸接近，白天熱如廈36度以上，下週二梅雨鋒面影響要注意劇烈天氣變化。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，下週二(23日)還有「梅雨季」的第4波「移動性」鋒面，屆時仍需注意。此外，模式亦模擬，下週菲律賓東方海面有颱風活動，其侵台機率如何變化？尚待觀察；而該海域有颱風活動，其將構成不利於「滯留鋒面」形成的大氣環境，並持續至月底；至於何時才有第5波鋒面影響？則已超過最長10天，有參考價值的模擬期限；但若延伸說6月梅雨不妙，則屬「言之過早」，已遠超出可信的模擬期限。

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▲今(20)日鋒面東移，殘存雲系帶來局部短暫陣雨。（圖／中央氣象局）

今(20)日鋒面東移，殘存雲系帶來局部短暫陣雨，偶有局部較大雨勢，仍應注意。各地區平地氣溫：北部21至30度，中部22至32度，南部23至33度，東部20至32度。明(21日)天氣雖好轉，大氣仍不穩定，清晨西南部沿海、午後山區易有小範圍對流發展，並影響鄰近地區，偶有較大雨勢。

下週一(22日)「梅雨季」的第4波「移動性鋒面」逐漸接近，大氣不穩定，中南部有局部陣雨；各地氣溫明顯偏高，白天熱如夏，高溫達36度以上，東南部則有焚風發生的條件。下週二(23日)鋒面影響，有陣雨或雷雨，偶有小範圍強對流在其中發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)，需注意即時訊息。下週三至週五(24至26日)天氣好轉、氣溫升，各地多雲時晴，山區午後偶有零星短暫陣雨。

▼下週二(23日)還有「梅雨季」的第4波「移動性」鋒面(左圖)。此外，模式亦模擬，下週菲律賓東方海面有颱風活動(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）