「瑪娃」輕颱最快今晚生成！可能路徑出爐　下波鋒面「轟強降雨」

▲下波鋒面下周一晚間到臨。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

下波鋒面下周一(22日)晚間到下周二(23日)清晨殺到，西半部降雨明顯，將有強降雨和局部大雨，特別是中部以北，將有劇烈降雨。另熱帶性低氣壓最快今晚生成今年第二號颱風「瑪娃」，路徑可能北轉往東北到日本海面或往西進入菲律賓，預估影響台灣時間將在一周後。

氣象局預報員黃恩鴻表示，台灣今天(20日)附近水氣雲量多，鋒面仍在附近，結構弱許多，但清晨迄今中部、山區有降雨，大致上天氣不穩定，午後各山區偶有雷陣雨，也有局部較大雨勢。溫度部分，北部、東半部溫度略降，高溫約27到29度，中南部可到32度，有溫暖微熱感。

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雨量部分，黃恩鴻指出，明天周日(21日)雨量還是有一些，明天偏西南風，中南部清晨上午有局部降雨，午後各地山區有短暫陣雨，白天北部、東半部多雲到晴可見陽光，可以把握周日相對穩定天氣。下周一(22日)白天天氣延續周日，溫度更高，中南部有局部陣雨，其他地方多雲可見陽光。

不過緊接著又有一波鋒面到臨，黃恩鴻表示，下周一晚上到下周二清晨(22日~23日)鋒面往南壓，西半部降雨非常明顯，有短延時強降雨和局部大雨，其他地方有零星降雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，今天到下周一逐日回溫過程，今天中南部可見陽光，溫度可到30度，下周一溫度上升，普遍可到31到33度，由於西南風強，東南部有焚風。

下周二(23日)東北風下來，北部、東半部溫度下降，高溫約25到26度，中南部影響小，高溫有30度，下周二到下周五(26日)吹東南風，花東有零星降雨，其他地方多雲，午後以陣雨為主。

▲熱帶性低氣壓最今晚生成輕度颱風「瑪娃」。（圖／氣象局）

熱帶性低氣壓TD03昨晚在關島東南方海面生成，根據氣象局預報，今(20日)上午8時的中心位置在北緯6.0度，東經149.0度，以每小時3公里速度，向西南進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

黃恩鴻表示，熱帶低氣壓目前在鵝鑾鼻東南方3500公里海面上，距離台灣非常遙遠，今天晚上有機會形成第二號「瑪娃」輕度颱風，朝西北方向移動，從各模式預測，有些往北轉東北，有些往西進到菲律賓，未來路徑預測變化大，還是要持續關注，因距離台灣地理位置、影響台灣時間仍非常遠，預估影響台灣時間會在一周後。