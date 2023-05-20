快訊／蔡英文喊話：和平是兩岸唯一選項！維持現狀是最大公約數

▲總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日舉行520就職七周年記者會時表示，台灣在全球供應鏈會持續扮演關鍵角色，台灣不是風險的製造者，是風險管控者，會跟全球民主國家共同合作化解風險，台海成為攸關全球繁榮的焦點。她強調，和平是兩岸的唯一選項，維持現狀作為各方最大公約數，就是確保和平之鑰。

蔡英文表示，今天是她擔任總統第八年的第一天，已經走了相當長的一段路，讓台灣面貌跟七年前有很大不同，其中就是國防自主已經不是夢想，去年勇應號已經翱翔在總統府空中，另外，面對金融變局，跟百年大疫，台灣逆勢突圍，台灣締造領先技術優勢，樹立無可取代關鍵地位。

蔡英文說，七年前推動新南向政策，佈局海外，台商回流審查超過2.4兆，外商加碼投資超過2兆，翻轉過去產業西進的態勢，七年前台灣綠能建設剛起步，再生能源首度超過核電，外商跟本國投資也超過一兆元，讓台灣跟世界進一步接軌。

蔡英文指出，昨天台美雙方宣布「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容，台灣跟美國將簽署1979年以來的貿易協定，讓台灣跟主義貿易國家跨出重要一步。

蔡英文說，面對中國文攻武嚇，台灣人民不躁進，展現出前所未有的堅持，讓世界看到韌性，七年來所努力的，遠遠不止有這謝，特別感謝堅守崗位的公私部門，感謝國軍跟海巡的付出，還有2300萬人民的團結，這七年有成功、挫折，改革會有陣痛，蔡英文執政團隊認真做事，也懂得反省，我們快速調整扛著壓力，因應國際變局，回應外界期待。

蔡英文表示，雖然剩下一年任期，但不會因此鬆懈，我的信念是一年可以做到的事，就1年加4年為未來打基礎，疫後特別預算，持續調整強化產業體質，提出解決缺工方案，改良留才久用機制；而開啟國門的台灣，歡迎全世界的旅客；而缺蛋問題，現在五月的報稅季，今年免稅額扣除額提高，減輕大家負擔，會朝加薪減稅方向繼續努力。

蔡英文說，除了顧好民生經濟，擘畫台灣未來，確保台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，維持台海和平穩定的現狀。台灣有讓國際信任的民主自由、完整健全的產業生態系，台灣是全球供應鏈中最可靠、有效的合作夥伴，要拿出更多作為，打造更具韌性的產業供應鏈。

蔡英文保證，台灣在全球供應鏈會持續扮演關鍵角色，台灣不是風險的製造者，是風險管控者，會跟全球民主國家共同合作，化解風險，台海成為攸關全球繁榮的焦點，既有基礎之外，也要從全球視野解決兩岸關係，戰爭不是選項，任何一方不能以非和平方式解決，堅守四個堅持，不挑釁、不冒進、也不在壓力底下屈服，維持現狀，以對等方式對話交流。

蔡英文強調，和平是兩岸的唯一選項，維持現狀作為各方最大公約數，就是確保和平之鑰，朝野必須團結合作，對內可以因為民主選舉競爭，但對外要共同守護，和平不是卑躬屈膝，維護和平要強大自己，越團結就會越安全。

蔡英文說，很榮幸擔任總統，風雨同行，自信堅定走向世界，執政團隊會當民主自由的守護者，守護台灣的生活方式，會當國民生活的造福者，讓台灣人更幸福，讓國家繼續往前走。