安迪沃荷「橘色王子」涉侵權　美最高法院判攝影師勝訴

▲普普教父安迪沃荷（Andy Warhol）。（圖／路透）



中央社

美國最高法院18日做出對藝術市場具有重要影響的裁決，判定普普教父安迪沃荷基金會授權雜誌使用已故流行音樂巨星「王子」（Prince）的照片印刷作品，侵犯拍照攝影師的版權。

法新社報導，美國最高法院裁定，當安迪沃荷基金會（Andy Warhol Foundation）授權「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌使用絲網印刷圖片「橙色王子」（Orange Prince）時，拍攝這張照片的知名攝影師高史密斯（Lynn Goldsmith）應該獲得一筆費用。

The Supreme Court rules that silkscreens pop artist Andy Warhol made of rock star Prince infringe on the copyright held by a photographer who captured the original image. https://t.co/UnZWUBf7ty — NBC News (@NBCNews) May 19, 2023

在7票對2票的裁決中，法院迴避長期以來圍繞安迪沃荷作品的爭議，那就是基於高史密斯照片創作的「橙色王子」是否該被視為獨立的藝術作品。

法院反而專注於安迪沃荷基金會對於這幅作品的使用方式：基金會把這幅作品作為王子的肖像，賣給「浮華世界」雜誌賺錢，如同其他雜誌使用高史密斯手上，王子擺出相同姿勢的一張黑白照片。

法院表示，在這種情況下，基金會的商業授權不是對高史密斯作品的「合理使用」，因此她應該得到報酬。

美聯社報導，案件起因於高史密斯在1984年替王子拍攝了一系列照片，安迪沃荷採用其中一張進行他標誌性的色彩鮮明大膽創作，由「浮華世界」付錢從高史密斯手中購買授權。「浮華世界」當時選擇了一張紫色臉孔的王子圖片刊登於雜誌，搭配王子的單曲Purple Rain。

王子於2016年逝世後，「浮華世界」付錢給安迪沃荷基金會，使用了安迪沃荷當年的另一張創作，也就是「橘色王子」刊載於雜誌封面，就是這第2張照片引發官司。

安迪沃荷基金會的律師辯稱，安迪沃荷已經改編了這張照片，因此沒有侵權問題；法院卻認為，當年購買的照片授權，只限於一個使用目的。

這種觀點雖然狹隘，但可能產生廣泛影響，因爲科技，尤其是生成式人工智慧（Generative AI）使得改編和改變原創風格的再創作變得更加容易，威脅藝術家生計。