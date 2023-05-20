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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／柯文哲宣示參選總統　提倡「3和」主張力促台灣團結

▲▼民眾黨主席柯文哲出席青年委員會招募記者會，青年參政代表陳世軒、楊寶楨，民眾黨青年團代表蕭紫珊，青年事務委員會成員等都出席這場記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲將代表黨參選2024年總統大位，今（20日）在淡水舉行記者會闡述參政理念，期盼延續150年前馬偕牧師精神，以實際行動化解仇恨誤解。柯的宣講主題則以「社會和諧，政黨和解，兩岸和平」為主軸，其內容則分別是「共榮社會國家治理」、「聯合政府團結台灣」、「台灣自主兩岸和平」，《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

儘管外界不斷炒作藍白合議題，但不影響柯文哲參選總統的意志，團隊也按照預定的步調進行。柯的競選總統的Logo也在19日曝光，以柯的「柯P」（KP）綽號為發想，宣傳主軸定為「Keep Promise相信美好台灣」。

柯文哲於17日獲得黨內提名後，20日召開記者會對外宣布參選總統理念，地點選在新北市淡水區的將捷金鬱金香酒店，屆時柯將進行宣講主題「社會和諧，政黨和解，兩岸和平」，其內容則分別是「共榮社會國家治理」、「聯合政府團結台灣」、「台灣自主兩岸和平」。

柯文哲宣示記者會地點選在淡水，是因為淡水港為台灣北部最早開發的港口，當時商旅絡繹不絕、風華絕代，加上此處還有歷經西班牙人、荷蘭人使用的紅毛城，象徵接納「多元文化」。

另外，加上150年前馬偕牧師到淡水傳教、行醫，創立北台灣第一所西式醫院「滬尾馬偕醫館」推廣公衛觀念，儘管遇到中法戰爭，馬偕仍透過行醫方式破除民眾討厭西方人的偏見，象徵「化解仇恨贏得和解」，呼應柯文哲期盼的「政黨和解」理念。

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