出任柯文哲總幹事　黃珊珊：柯不是來消滅藍綠是找新的出路

▲柯文哲競選總幹事黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲將參選2024總統大選，合作關係密切的前台北市議員黃珊珊18日宣布出任柯的競選總幹事。黃珊珊19日受訪表示，柯文哲希望創造和諧的社會，能夠爭取政黨和解、兩岸和平，「柯文哲不是來消滅藍綠，而是在社會找出新出路」，台灣不是分裂的國家，而是要內部團結、一致對外。

針對接下柯文哲競選總幹事的決定，黃珊珊說，上次出國之前就加入團隊工作，自己的選舉經驗比較多，選過6屆議員加上2次立委、2次市長選舉，參加了9次次選舉，對選舉事務熟悉，可以給他們意見。

黃珊珊說，跟各單位一起討論這場大選可能跟以往不一樣，要有一些新的想法，接下來工作負擔很沈重，相信這次工作跟大家合作愉快，這次這場選舉跟大家所想的不太一樣，希望乾淨連結成為台灣新價值。

至於明天的總統參選宣示記者會，黃珊珊說，大家看到公告的內容，很清楚希望創造和諧的社會，一個國內大家能夠團結的台灣，最重要是，能夠爭取政黨和解、兩岸和平，「所以在包容團結立場上，柯文哲不是來消滅藍綠，而是在社會找出新出路」。

「調性是一個參選宣示記者會，宣示民眾黨會在接下來這段時間達到我們團結台灣的目標，也會盡力闡述信念。」黃珊珊說，明天換傳達台灣不是分裂的國家，是要內部團結、一致對外的地方，希望明天的宣示記者會可以讓台灣人民都相信柯文哲的信念。

黃珊珊強調，競選LOGO是柯文哲個人的形象，「keeo promise」是他對於人民的承諾，他承諾會說到做到，「台灣的政治人物很少數有人可以說到做到，相信北市執政8年是可以信的」，相信美好台灣，每個台灣人都希望有美好的環境、美好的台灣，「不希望每一天都看到互相指責、謾罵，只要碰到選舉就焦慮，選舉也應該是看見美好台灣的目標方向」。

至於副手會找誰？黃珊珊不願多談，重申會向天下徵才，畢竟這場大選是攸關台灣未來很重要的關鍵期，而她現在的任務就是做好總幹事的工作，希望能把相關參選總統的信念、理想、目標，藉由參選過程說清楚。而徵才對象是否包括郭台銘？黃說，「天下很大，所以誰都有可能」。

而今日有最新的民調指出，柯文哲在20到39算的年齡層遠勝於2位候選人，黃珊珊說，民調高高低低，當然都會參考，年輕的部分的確比較優勢，但一樣要加強，弱勢要盡量擴張，對認同度獲了解度還不夠多的地方要盡量透過各種方式宣傳跟加強，之後會慢慢加溫。