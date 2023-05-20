桃園國際龍獅邀請賽6月登場　逾200頂尖國際好手同場較勁

▲桃園市閩南文化節今年首度以國際賽事規格辦理「桃園國際龍獅邀請賽」，邀請各國好手頂尖對決。（圖／桃園市府文化局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園閩南文化節今年首度以國際賽事規格辦理「桃園國際龍獅邀請賽」，訂於6月24日於桃園陽光劇場舉行，共有來自台灣、馬來西亞、香港與上海等共計11組隊伍與賽，更有超過200名好手、裁判與教練參與，世界各地頂尖龍獅好手匯聚桃園共襄盛舉，精彩可期。

市府文化局指出，這次參賽隊伍中，國內有壽山巖－國立體育大學舞龍隊、台灣培德龍獅團、新竹聯豐龍獅戰鼓團與新北市雙溪高中舞龍隊，這四支隊伍都曾在各大比賽中獲獎，實力不容小覷。此外，大會還邀請香港中國國術龍獅總會洪拳李潤福獅隊、馬來西亞的雪蘭莪公中校友會龍獅團，各獅團之間為爭取佳績都緊鑼密鼓練習，希望在這場國際賽事能有最佳表現。

▲桃園市閩南文化節今年首度以國際賽事規格辦理「桃園國際龍獅邀請賽」，夜光龍項目精彩可期。（圖／桃園市府文化局提供）

文化局表示，本屆競賽項目分別為「夜光龍」、「南獅自選套路」與「創意賽」等三項，台灣與國際高手互相較勁，透過龍獅文化交流相互切磋技藝，各國龍獅隊伍將透過高超技藝展現絕佳團隊默契，其中氣勢磅礡的夜光龍、精彩刺激的南獅跳樁等，今年度桃園國際龍獅邀請賽非常值得期待。