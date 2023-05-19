台61聯結車酒槽沿路撒！　後方貨櫃車打滑「車體對折」險釀撞

▲陳姓男子昨天中午駕駛聯結車載運酒槽原料，在台61線高架大園路段散落路面，造成後方車輛打滑險些釀成翻覆意外。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子昨（18）日中午駕駛聯結車載運酒槽原料南下，行經台61線高架大園路段時，因強風吹落大量酒槽原料散落，導致後方貨櫃車、小貨車失控打滑差點釀成翻覆對撞意外；大園警方到場處理時發現，貨櫃車對折、連接處斷裂，所幸並無人傷亡，警方對陳姓男子裝載貨物散落，將依道路交通管理處罰條例，處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰。

▲陳姓男子昨天中午駕駛聯結車載運酒槽原料，在台61線高架大園路段一路散落，造成後方車輛失控打滑險些翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，陳姓男子昨天中午12時許駕駛聯結車南下，行經台61線南下路段行經大園草漯段31.7公里處，車上載運之酒糟因強風吹落，大量紅色酒槽散落路面，導致後方小貨車、貨櫃車失控打滑，險些發生對撞與翻覆意外，警方到場處理時，發現小貨車車頭毀損，貨櫃車拖板連接處斷裂，所幸現場無人受傷。

▲陳姓男子昨天中午駕駛聯結車載運酒槽原料，在台61線高架大園路段一路散落，造成後方車輛失控打滑險些翻覆，警方到場及時攔獲肇事聯結車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生時，剛好後方車輛行車紀錄器有拍攝到貨櫃車與小貨車險些翻覆對撞意外，網友將過程上傳到臉書《社會事新聞影音》，引起不少網友議論。

大園警方針對陳姓男子駕駛車輛裝載貨物散落，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，警方呼籲，貨車上路前應小心捆勞貨物，以免發生鬆落危險意外，並造成自身與他人生命財產安全。