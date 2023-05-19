桃園女心情差「引爆瓦斯」跳樓逃…臉僅1cm灼傷！警消救人慘被炸

▲桃園市中壢區華勛地區1名女子昨天下午在住家自殘，警消據報趕往救援，並疏散住戶。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區華勛街一處民宅今年3月間發生氣爆案，陸姓婦人在3樓住處因心情不佳揚言引爆瓦斯，家人察覺後報警求助，警消到場後發現陸女情緒不穩，先疏散附近住戶，消防人員進入屋內時，陸女突然引爆打火機，當時瓦斯桶已洩出瓦斯，瞬間發生氣爆，陸女點燃時從2樓陽台往1樓跳，但仍造成1名消防人員被灼傷。桃園地檢署複訊後偵結，依殺人未遂、放火燒毀現住建築物等罪嫌提起公訴。

檢警調查，今年3月10日下午4時許，中壢警方與消防分隊均接獲通報，華勛街47歲陸姓女子疑似在住家自殘受傷，疑似債務問題無法解決，親友察覺擔心有輕生念頭打電話報警，警消察覺陸女在住處堆放瓦斯桶，消防人員小心翼翼準備進入住家時，不料陸女突然點燃打火機後從2樓陽台跳下，屋內瞬間氣爆，造成1名消防人員臉部、後頸處與雙手有一至二度約10%灼傷；而陸女跳樓後跌至一樓鐵皮屋，警消發現其臉部約有1公分一度灼傷，送醫後並無大礙，警方偵訊女子後依公共危險罪嫌移送偵辦。

▲桃園市中壢區華勛地區1名女子昨天下午在住家自殘且住家堆放瓦斯桶，警消欲進入屋內，陸女卻引爆瓦斯導致屋內陳設被焚毀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署複訊時，陸女坦承犯行，檢方根據警方與消防局提供現場照片、監視畫面截圖佐證，認為陸女此舉已觸犯刑法第173條第一項之放火燒毀現供人使用宅罪，此外，經查瓦斯氣爆之威力非小，亦可能產生致命之結果，檢方偵結依殺人未遂、放火燒毀現住建築物、妨害公務、強制等罪嫌將陸女提起公訴。

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