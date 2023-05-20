520限定！「4大超商咖啡優惠」快看　美式買2送2、拿鐵買1送1

▲7-11推出「6大咖啡飲品組合價520元」、「CITY PRIMA大杯精品美式買2送2」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今天就是超浪漫的「520」了，4大超商就推出「520限定咖啡優惠」，不僅可享美式買2送2、拿鐵買1送1，還有19元霜淇淋，趕快買來與另一半分享。

●7-11

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「6大咖啡飲品組合價520元」優惠，即日起至5月24日止，品項有CITY CAFE特大杯拿鐵11杯、CITY CAFE特大杯美式14杯、CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡／冰巧克力可可歐蕾任選11杯、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾10杯、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶12杯。

另外，7-11 CITY PRIMA精品咖啡全新推出大杯規格，5月30日前至門市購買CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵「任選第2杯半價」(以價低折者)；不僅如此，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取也推出限時優惠，即日起至5月24日止，CITY PRIMA大杯精品美式「買2送2」，每日限量售完為止。

●全家

全家即日起至5月21日於全門市推「中杯Let’ s Café單品拿鐵」、「厚濃靜岡抹茶拿鐵」共2大咖啡飲品限時「買1送1」，並開放冷熱互換，每人限購10組，不可寄杯；加碼吃「Fami!c霜淇淋任選買1送1」好康，提醒以上3大優惠須使用全盈+pay支付才可享優惠。

另，即日起至5月21日APP「隨買跨店取」還有「Let’s Café大杯經典美式、大杯經典拿鐵買5送5」，且可以寄杯、不限冷熱，每人限購2組，可兌換期限至9月30日；5月21日起至5月23日再推「私品茶65元系列買10送5」，換算下來相當於打出67折優惠，每人同樣限購2組，兌換期限至12月25日。

▲全家推出「中杯Let’ s Café單品拿鐵」、「厚濃靜岡抹茶拿鐵」買1送1。（圖／全家提供）



●萊爾富

萊爾富推出清涼消暑的新品「Hi Café特大杯冰檸檬美式」與「Hi Café特大杯檸檬氣泡美式」，即日起至5月30日止可享單件特價59元。

●OK mart

OK mart即日起5月21日於全門市祭出「焙茶拿鐵8折」優惠，加碼吃「19元霜淇淋」。