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限時7天！超商「6大咖啡飲品組合價520元」　加碼大杯美式買2送2

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲迎接520到來，7-11推出「6大咖啡飲品組合價520元」優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

本周六就是最浪漫的520了，就有超商祭出「6大咖啡飲品組合價520元」優惠，品項包含冰淇淋紅茶、特大杯拿鐵／美式等；不僅如此，同步還有「大杯精品美式買2送2」，每日限量販售，售完為止。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「6大咖啡飲品組合價520元」優惠，今（18）起至5/24止，品項有CITY CAFE特大杯拿鐵11杯、CITY CAFE特大杯美式14杯、CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡／冰巧克力可可歐蕾任選11杯、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾10杯、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶12杯。

另外，7-11 CITY PRIMA精品咖啡全新推出大杯規格，5/30前至門市購買CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵「任選第2杯半價」(以價低折者)；不僅如此，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取也推出限時優惠，今（18）起至5/24止，CITY PRIMA大杯精品美式「買2送2」，每日限量售完為止。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲比薩外送買1送1爽吃到6月底。（圖／必勝客提供）

必勝客祭出「比薩外送買小送小」超殺優惠，即日起至6/30只要使用「Hot燒送」外送小比薩，即可享有「買1送1」優惠，無論想吃超人氣和風章魚燒、超級總匯、鐵板雙牛等口味通通任選任搭，還能再享免運，提醒贈送品項以價低者計，提醒輕鬆點、夏威夷與雙層美式臘腸比薩不適用此活動

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