超商獨家「酷聖石mini杯」！12款口味任你挑　只要49元爽吃

▲7-11酷聖石複合店推出獨家迷你版規格的「酷聖石mini系列」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

想吃冰又怕份量太多吃不完嗎？就有超商直接把「酷聖石冰淇淋」變小了，獨家推出迷你版規格冰淇淋，共有12款口味任你挑，且指定品項最便宜只要49元，還可自行加購配料，像是小熊軟糖、OREO餅乾等，吃得開心也不怕荷包失血，銅板價即可享受。

7-11與COLD STONE獨家合作，於270間「7-11酷聖石複合店」推出迷你版規格「酷聖石mini系列」，共有12種冰淇淋口味，相較於COLD STONE店內的人氣商品8盎司冰淇淋，全新mini尺寸僅1/4大小，份量適中，且即日起至6/13止，指定品項最低只要銅板價49元起。

▲酷聖石mini杯可加購OREO餅乾、小熊軟糖等配料。（圖／記者周姈姈攝）



若喜歡更豐富的口感，還可自行加購搭配小熊軟糖、OREO、夾心奶油餅乾等配料，特別推薦3款「香奶OREO冰淇淋＋OREO餅乾」、「草莓覆盆莓冰淇淋＋小熊軟糖」以及「綜合莓果雪貝」。

▲麥當勞最新巧克力焦糖冰炫風開吃。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞推出最新「巧克力焦糖冰炫風」，特意找來人氣巧克力品牌KitKat聯名，直接把KitKat巧克力脆片拌入奶香冰淇淋當中，每一口都能吃到濃郁巧克力香、焦糖香，還有威化餅乾的酥脆口感，甜而不膩，即日起於全門市開賣，售完為止，買還送KitKat迷你威化巧克力1份，送完為止。