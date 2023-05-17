超商獨家！「3款聯名新冰」來了　咖啡夾心雪糕加OREO餅乾超欠吃

▲7-11限定販售「CAFE!N 咖啡夾心醬雪糕脆脆」，咖啡香十分濃郁，外層還加了OREO餅乾增添口感。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

夏天正式來臨，就有超商攜手人氣咖啡廳、手搖飲及冰淇淋店推出「3款聯名新冰」，不僅把超夯茶口味冰淇淋變身雪糕，更打造超濃郁咖啡雪糕，外層再加上OREO餅乾，絕對會吃不到停不下來；超商自即日起也推出冰品優惠，指定冰品可享任2支最低0元起。

7-11這次獨家開賣「3款聯名新冰」，首推酷黑「CAFE!N 咖啡夾心醬雪糕脆脆」，雪糕以CAFE!N特選咖啡粉與濃縮咖啡夾心製成，外表再加上花生粒、OREO餅乾、餅乾碎，咬下就能嚐到濃郁的咖啡香，搭配餅乾脆脆的口感，非常有層次。

▲「阿奇儂X蜷尾家 米香荔枝蜜紅茶雪糕」將超夯冰淇淋口味變成雪糕。



▲「迷客夏 蜜香伯爵拿鐵雪糕」能吃到濃郁茶香、蜂蜜香。



「阿奇儂X蜷尾家 米香荔枝蜜紅茶雪糕」將蜷尾家在2015年世界冰淇淋大賽得獎口味轉換成雪糕，悠長茶香冰淇淋搭配清甜蜂蜜香，夏日消暑好選擇；「迷客夏 蜜香伯爵拿鐵雪糕」將伯爵拿鐵製成雪糕，還散發清新蜂蜜香氣，搭配QQ蜂蜜蒟蒻口感豐富。

7-11自即日起至6/27止推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，5/17上午10點起至6/27止，OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

▲必勝客平日限定吃199元大比薩。（圖／必勝客提供）

必勝客祭出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇、燻雞絲蘑菇、煙燻黃金總匯、臘腸起司三重奏、白醬燻雞培根、熱帶鳳梨鮮蝦共8款，最多現省441元，且加碼還可免費升級成薄脆餅皮，即日起至6/2於平日限定吃，一共有14天可享優惠，趕緊衝了，金門店、台北信陽店、板橋車站店及左營車站店不適用此優惠。