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只有1天！超商限定「酷聖石mini冰淇淋買1送1」　只要30元開吃

▲▼全球首創「7-ELEVEN酷聖石複合店」獨家酷聖石mini杯。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11獨家開賣「酷聖石mini杯」。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／綜合報導

最浪漫的520即將到來，就有超商推出獨家「冰淇淋買1送1」優惠，最便宜只要花30元，就能享用酷聖石mini冰淇淋；另外，超商還有「6大咖啡飲品組合價520元」，品項有特大杯美式／拿鐵、冰淇淋紅茶等，可要把握便宜買。

7-11與COLD STONE獨家合作，於270間「7-11酷聖石複合店」推出迷你版規格「酷聖石mini系列」，共有12種冰淇淋口味，相較於COLD STONE店內人氣商品8盎司冰淇淋，全新mini尺寸僅1/4大小，份量適中，還可自行加購配料，且即日起至6/13止，指定品項最低只要銅板價49元起。

為了迎接520到來，7-11酷聖石複合店也在5/20當天獨家推出「酷聖石mini系列」指定59元品項買1送1，搭配折扣後，等於每份冰淇淋只要30元，5/20當天不如就買來與另一半或朋友分享。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲迎接520到來，7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「6大咖啡飲品組合價520元」。（圖／7-11提供）

另外，7-11 OPEN POINT行動隨時取則有「6大咖啡飲品組合價520元」優惠，即日起至5/24止，品項有CITY CAFE特大杯拿鐵11杯、CITY CAFE特大杯美式14杯、CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡／冰巧克力可可歐蕾任選11杯、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾10杯、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶12杯。

▲▼麥當勞巧克力焦糖冰炫風。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞最新巧克力焦糖冰炫風開吃。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞推出最新「巧克力焦糖冰炫風」，特意找來人氣巧克力品牌KitKat聯名，直接把KitKat巧克力脆片拌入奶香冰淇淋當中，每一口都能吃到濃郁巧克力香、焦糖香，還有威化餅乾的酥脆口感，甜而不膩，即日起於全門市開賣，售完為止，買還送KitKat迷你威化巧克力1份，送完為止。

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