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因應汛期未雨綢繆　黃偉哲視察大洲抽水站防汛整備

▲台南市長黃偉哲，19日上午前往新市區大洲抽水站視察防汛整備情形，期許市府團隊面對鋒面可能帶來的強降雨要嚴陣以待，千萬不能大意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，19日上午前往新市區大洲抽水站視察防汛整備情形，期許市府團隊面對鋒面可能帶來的強降雨要嚴陣以待，千萬不能大意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應鋒面來襲，台南市長黃偉哲，19日上午前往新市區大洲抽水站視察防汛整備情形，期許市府團隊面對鋒面可能帶來的強降雨要嚴陣以待，千萬不能大意，台南市議會林志展副議長，及市議員李偉智、陳碧玉、朱正軒等皆到場關心。

▲台南市長黃偉哲，19日上午前往新市區大洲抽水站視察防汛整備情形，期許市府團隊面對鋒面可能帶來的強降雨要嚴陣以待，千萬不能大意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南幾個月來持續大旱，市民都很盼望降雨，但大旱之後可能發生大澇，19日早上新竹桃園地區已降下幾百毫米的雨量。市府必須未雨綢繆設想，若是短時強降雨來到台南，相關的排水工程、道路側溝、路樹邊坡等，能不能承受的住雨勢。黃偉哲特別要求相關局處務必做好這些防汛基本功。

▲台南市長黃偉哲，19日上午前往新市區大洲抽水站視察防汛整備情形，期許市府團隊面對鋒面可能帶來的強降雨要嚴陣以待，千萬不能大意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，過去新市大洲地區地勢比較低窪，容易積水，但抽水站設立以後改善不少，目前正值梅雨的雲雨帶靠近，因此特別來瞭解大洲抽水站的機組更新工程，希望汛期期間水利設施的運作正常，發揮防洪的功能，讓百姓安居樂業。

▲台南市長黃偉哲，19日上午前往新市區大洲抽水站視察防汛整備情形，期許市府團隊面對鋒面可能帶來的強降雨要嚴陣以待，千萬不能大意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局表示，大洲抽水站原抽水機組服役約有20年，設備老舊且經抽水效能檢測後，抽水效率已明顯下降，加上維修零件取得不易，維修成本大幅增加及時效差，於極端氣候下暴雨來臨時恐不及應付。為確保該站抽排穩定性及減低故障風險，南市府團隊積極爭取中央補助，獲經濟部水利署納入2022年前瞻計畫補助3000萬元，加上市府自籌款200萬元，總工程費達3200萬元辦理機組更新工程，汰換抽水站內三部2.0cms沉水式抽水機組，並將一部抽水機用柴油引擎發電機更新容量為900kw，以提升抽水站抽排能量。本工程已於2023年4月完工，可投入今年度防汛作業。

▲台南市長黃偉哲，19日上午前往新市區大洲抽水站視察防汛整備情形，期許市府團隊面對鋒面可能帶來的強降雨要嚴陣以待，千萬不能大意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局表示，目前對於所轄管的抽水站皆已完成防汛整備作業，除了完成設備大保養作業，在汛期期間每周皆執行例檢作業，確保設備運作正常，同時也都確保油料48小時內供油無虞，請市民大眾安心。

▲台南市長黃偉哲，19日上午前往新市區大洲抽水站視察防汛整備情形，期許市府團隊面對鋒面可能帶來的強降雨要嚴陣以待，千萬不能大意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府表示，老舊抽水機組更新汰換為近年持續進行之工作，是防洪排水的重要工作之一，市府團隊亦積極向中央單位爭取補助，以利水利建設推動，減少淹水的傷害，為市民打造一個安全無虞的生活環境。

▲台南市長黃偉哲，19日上午前往新市區大洲抽水站視察防汛整備情形，期許市府團隊面對鋒面可能帶來的強降雨要嚴陣以待，千萬不能大意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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