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高虹安慰勞警消同仁　春節加強巡邏、維持治安、交通暢

▲左起議長許修睿、市長高虹安致贈新春慰問禮品。（圖／新竹市政府提供）

▲左起議長許修睿、市長高虹安致贈新春慰問禮品。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安親率副市長蔡麗清、警察局長張素菱、消防局長李世恭、議長許修睿及副議長余邦彥共同前往轄內警察局、消防局等單位進行慰問，並致贈慰問金及禮品，體恤警察及消防同仁不分假日、春節期間及24小時堅守崗位，為市民守護治安。高虹安表示，感謝所有警察及協勤民力在春節期間為全市治安的投入與付出，期勉所有警察同仁繼續努力，加強犯罪預防、確保交通順暢並有效投入鄰里社區服務，達成治安無死角、服務不打烊的目標，讓市民能夠歡度春節假期。

「首先感謝所有警察、消防、民防總隊及義消總隊同仁，犧牲假期，堅守崗位，代表新竹市民朋友致上最深的敬意」市長高虹安表示，並關心同仁在執勤時，要注意自身健康安全，天冷時記得加件外套。市府持續為市民守護，讓市民朋友有平安過好年的福氣。

高虹安表示，春節期間，大多數市民朋友會安排返鄉過年或是外出旅遊，市府將加強春節期間住家、社區的巡邏、維持治安及交通暢通，並提供市民24小時不打烊的服務，守護市民生命財產安全。

警察局長張素菱表示，新竹市的義警、民防、義交大隊及巡守隊共 4,663人，在春節期間將全數動員，投入治安巡邏、防搶防竊及交通疏導協勤工作。春節期間將採取「警民合作、深入社區」的策略，致力回應市民對於治安、交通的需求。

她指出，為了落實為民服務的理念，警方將加速深入社區的腳步，藉由專業警力、無限民力以及科技助力，共同營造「平安、祥和、快樂」的生活環境，讓民眾過一個順遂、如意的春節假期。

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