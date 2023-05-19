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快訊／雷雨帶往南掃！雨彈最新轟炸路徑出爐　劇烈降雨炸2地1小時

▲▼雷雨彈下午轟炸南投和嘉義。（圖／氣象局）

▲雷雨帶下午往中南部移動。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

雷雨帶由北往南移動，氣象局今(19日)下午14時59分針對南投、嘉義2縣市發布大雷雨訊息，雨彈預計要轟炸到下午16時。

氣象局今(19日)下午14時56分氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時0分。氣象局提醒，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

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▲▼雷雨彈下午轟炸南投和嘉義。（圖／氣象局）

▲雷雨彈下午轟炸南投和嘉義。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域
南投縣：竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
嘉義縣：阿里山鄉

鋒面逐漸南壓，猛烈雨勢猛炸，氣象局稍早也持續針對11縣市發布豪雨特報。氣象局表示，受鋒面影響，易有短延時強降雨，新竹縣已有大豪雨發生，今日桃園市至苗栗縣、彰化縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，新北、台中、雲林地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報
影響時間：19日下午至19日晚上
豪雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣山區
大雨：基隆北海岸、新北市、臺中市、雲林縣、嘉義縣山區

▲▼11縣市豪雨特報。（圖／氣象局）

▲11縣市豪雨特報。（圖／氣象局）

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