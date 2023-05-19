豪雨製造機！氣象局揭「煙囪雲」驚人威力　源源不絕長出對流致災

▲氣象局說明煙囪雲現象和影響。（圖／報天氣）

記者李姿慧／台北報導

煙囪雲強襲，北台灣上午豪雨猛炸，新竹更出現3小時就下超過238毫米的極端雨量，氣象局表示，「煙囪雲」為豪雨製造機，每當有「煙囪雲」影響時，都容易出現導致積淹水的強降雨！

煙囪雲爆發力驚人，究竟甚麼是煙囪雲，氣象局臉書粉專「報天氣」指出，煙囪雲是豪雨製造機！今天清晨桃、竹地區的雨真的好大，甚至新竹出現3小時就下超過238毫米的極端雨量！這是由於台灣海峽北部出現了「煙囪雲」，持續長出強對流雲並移動到台灣陸地上，每當「煙囪雲」影響時，都容易出現導致積淹水的強降雨！

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「報天氣」說明，在春夏季當強對流誕生後，若高空有「水平」、「＜型分流」的強風，就會把原本的對流雲吹遠，並讓出空間給新的對流雲生成，因此強對流雲會不停從同樣的位置(＜型尖端處)長出，並被吹向風的下游，就彷彿煙囪不停地冒出雲一般；而被煙囪雲覆蓋的地區，會持續、重複地被強對流雲路過，就會在幾個小時內不停地降下豪大雨！

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至於煙囪雲真實名稱，「報天氣」表示，「煙囪雲」是俗名，它在氣象科學上的正式名稱是「後造型(Back-Building)降水系統」，也常常被叫做「胡蘿蔔雲」，或「楔型雲」。

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氣象局指出，當鋒面影響時，大氣環境相當不穩定，若高空條件配合，便容易生成煙囪雲帶來強降雨，通常影響的範圍不大，但是有時會導致一些局部災情。