快訊／「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

▲11縣市豪雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

煙囪雲威力驚人，豪大雨由北到南狂轟，氣象局今中午12時20分針對11縣市發布豪雨特報，其中新竹縣出現大豪雨。

氣象局表示，鋒面影響，易有短延時強降雨，新竹市已有短延時大豪雨發生，今(19日)新竹縣有局部豪雨或大豪雨，桃園市、新竹市及苗栗縣有局部大雨或豪雨，新北、臺中至雲林地區及南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

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豪雨特報

影響時間：19日下午至19日晚上

大豪雨：新竹縣

豪雨：桃園市、新竹市、苗栗縣

大雨：基隆北海岸、新北市、臺中市、彰化縣、南投縣山區、雲林縣、嘉義縣山區

▲氣象局說明煙囪雲現象和影響。（圖／報天氣）

氣象局臉書粉專「報天氣」指出，煙囪雲是豪雨製造機！今天清晨桃、竹地區的雨真的好大，甚至新竹出現3小時就下超過238毫米的極端雨量！這是由於台灣海峽北部出現了「煙囪雲」，持續長出強對流雲並移動到台灣陸地上，每當「煙囪雲」影響時，都容易出現導致積淹水的強降雨！

氣象局進一步解釋，「煙囪雲」是俗名，它在氣象科學上的正式名稱是「後造型(Back-Building)降水系統」，也常常被叫做「胡蘿蔔雲」，或「楔型雲」。當鋒面影響時，大氣環境相當不穩定，若高空條件配合，便容易生成煙囪雲帶來強降雨，通常影響的範圍不大，但是有時會導致一些局部災情。