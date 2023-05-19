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他怨75%機率下雨「卻出太陽」　被笑無知！真相臉腫了

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▲北台灣嚴防豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

雨神狂襲北台灣，其中新竹縣至晚上7時前，恐炸到「紅通通」。一名台中網友今（19）日早上查看氣象，發現「下雨機率75%結果出太陽」，而他穿著雨衣出門彷彿像傻子一樣，就有鄉民笑虧無知，「就跟機率沒關係吼，台灣的75%是指面積！」不過有網友打臉回應，「降雨機率就是機率，不是面積」，真相曝光了！

一名台中網友在PTT發文，早上出門上班前，手機氣象APP顯示下雨機率75%，結果他穿著雨衣出門，一騎出去傻眼了，「發現大太陽...在紅綠燈下我像個傻子一樣流汗，我就問氣象只是參考用嗎？後面的100%最好給我下雨喔！」

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底下網友也熱烈討論，「那個%數不是機率，是區域內有幾%土地」、「75%是指面積」、「氣象局就解釋過了，台灣就不是看面積」、「75%不是機率，是比例」、「就跟機率沒關係吼，台灣的75%是指面積」、「你就在該區其它25%不下雨的區域」、「你中了25%，運氣不錯」、「沒讀書真可憐」。

針對降雨機率的話題，也有網友以「降雨機率就是機率，不是面積」為標題發文，他一臉疑惑表示，記得以前就已經說是用機率了，怎麼還一堆人在說面積？

對此，教育部去年針對「降雨機率30％，到底是30％的機率會下雨，還是30％的面積會下雨呢」早已做出解釋，其實降雨機率在國際上有兩種算法，如下：

①在該區域內有多少%的「面積」會下雨

②在該地點有多少%的「機會」會下雨

不過隨著科技的進步，氣象預報的技術越來越先進，現在的天氣預報都可以「點位」來做預報，因此目前台灣、世界上大多數的氣象局和氣象機構都是採用第2種「機會」的方式來算。

天氣風險公司總經理彭啟明曾列舉，以台灣來說，降水機率預報是指各預報區未來36小時內的3個時段（每12小時為1時段）出現0.1毫米或以上的降水機會，和降水時間以及面積是無關的，例如預報台北市降水機率70%，就是指有7成的機會在台北出現降雨。

值得注意的是，最新消息指出，氣象局針對6縣市發布豪雨特報，影響時間從19日上午至19日晚上，其中新竹縣將出現大豪雨。

大豪雨：新竹縣
豪雨：桃園市、新竹市、苗栗縣
大雨：基隆北海岸、新北市

▼新竹縣「恐炸到紅通通」。（圖／氣象局）

▲▼6縣市豪雨特報。（圖／氣象局）

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