侯友宜發出訪星國影片　民進黨怒批：拿市府資源選總統

▲民進黨發言人卓冠廷。（圖／民進黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜日前受國民黨徵召參選2024總統，昨日於臉書發出今年4月參訪新加坡的影片。民進黨發言人卓冠廷痛批，侯友宜不辭市長有夠方便，明目張膽拿新聞局預算做競選影片，現在出國報告還沒上網公開，議員要的資料都不給，考察報告也還沒交，開轟「就是拿市府資源與考察名義來幫他選總統。」

侯友宜昨日透過臉書發布今年4月參訪新加坡的影片，強調新北市與國際對話的腳步永不停歇，「立足新北，航向世界，中華民國要再次起飛！」影片中，侯友宜也提及，新北市與國際對話的腳步永不停歇，透過深度交流與互動，開展新北市，讓台灣更多機會創造區域共好，希望讓國際看見新北，了解台灣這片土地並聚焦中華民國。

對此，卓冠廷19日砲轟，侯友宜出訪新加坡事前保密到家，不僅秘書處不給行程，還敷衍議會，甚至出訪採購案到4月18日傍晚才開標。此外，總質詢時躲躲藏藏，出國報告到現在還沒上網公開，議員要的資料都還不給，考察報告也還沒交，但幫侯友宜擦脂抹粉的大外宣影片倒是做好了。

卓冠廷指出，侯友宜在影片中說「扮演中華民國更好的關鍵角色」，片尾還清楚標明「新北市政府新聞局」，根本就是拿市府資源、拿考察名義來幫他選總統。他質疑，新聞局112年度預算8780萬，但施政計畫僅包括「加強有線電視之輔導與管理、推廣影視產業文化」、「 推動城市行銷」、「強化新聞發布與聯繫」三項。

「請問哪一項是要推廣侯友宜競選總統政見？請問哪一筆預算准你們拿來讚揚侯友宜？請問還要用多少屬於新北市民的市政資源來成就一個落跑的市長？」卓冠廷痛批，侯友宜不辭新北市長，盡情使用市府資源，真的毫無天理。