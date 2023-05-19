郭台銘被朱立倫說見了牛鬼蛇神？　曾銘宗：報導內容破壞藍營團結

記者蘇晏男／台北報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統，傳出鴻海創辦人郭台銘對此不滿，甚至有報導指黨主席朱立倫對郭說，民調起不來的原因是郭在中南部見了很多牛鬼蛇神，引發熱議。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（19日）說，該篇報導內容是否為事實，需要進一步釐清、查證 ，但真的破壞藍營團結。

▲國民黨團總召曾銘宗19日受訪回應時事。（資料照／記者屠惠剛攝）

針對媒體報導上述朱立倫對郭台銘的發言，曾銘宗19日在立法院受訪時表示，整篇報導都是「據了解」， 相信內容是經過轉述，可能理解上會有錯誤、甚至誤差，所以是否為事實，需要進一步釐清、查證 ，但該篇報導真的破壞藍營團結。

藍委李德維則說，那是外傳的講法，他個人認為朱立倫善意提醒郭台銘，選舉是非常複雜的事，不是握在手裡就是票，但是不是用「牛鬼蛇神」，他無法得知。李說，以郭台銘的高度與格局，他認為給郭一點時間，加上郭在臉書所說的，郭一定會為中華民國努力。

至於國民黨20日將在黨中央舉行520誓師，侯友宜與現任立委、立委參選人將現身，但郭台銘卻傳出不會出席。媒體詢問會否擔心整合會有困難，曾銘宗表示，絕對不會，從郭台銘17日的臉書貼文來看，就可以感受到郭的誠意，且相信郭也希望能下架民進黨；既然目標一致，國民黨一定整合郭台銘，一起達成心願，下架民進黨。