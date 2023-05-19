台美將簽歷史性貿易協定　行政院：彰顯台灣經貿受國際重視

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台美雙方自去年6月宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」以來，雙方歷經3次實體會議及數十次視訊會議與溝通，終於將在將在未來數週內簽署首批協定（first agreement），將創下歷史性進展。對此，行政院長陳建仁表示，這份協定能代表台灣有意願、也有能力向高標準的貿易秩序看齊，彰顯出台灣經貿受到國際重視與肯定。

行政院發言人林子倫19日轉述，對於行政院經貿談判辦公室所發布「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容，陳建仁院長除表達高度肯定，也感謝鄧振中政委帶領經貿辦及各部會同仁不辭辛勞，於台美兩國進行多次溝通與談判，成果豐碩，極具歷史意義。

陳建仁表示，首批協定的簽署不僅能立即帶給企業通關成本降低等好處，最重要的是，這份協定能代表台灣有意願、也有能力向高標準的貿易秩序看齊，彰顯出台灣經貿受到國際重視與肯定。相關成績將有利我國與其他國家洽簽高標準的貿易協定，強化我國與國際接軌，並能奠定未來台美洽簽簽署自由貿易協定的重要基礎。

陳建仁說，協定後續仍有至少七項議題需進行談判，期盼行政團隊能秉持初衷，繼續力爭國家利益最大化，並善盡社會溝通之責任，追求台美雙方共同利益，亦增進民眾對政府之信賴。