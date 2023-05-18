出口表現持續衰退　國發會：GDP保2是挑戰

▲國發會副主委高仙桂。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

受到全球IT產業庫存調整影響，台灣今年出口持續衰退，連帶讓經濟表現負成長，要保持GDP成長2%有挑戰性。對此，國發會副主委高仙桂18日出席院會後記者會表示，今年上半年出口表現不理想，出口表現佔台灣GDP表現6成，「GDP保2對台灣來說是一個挑戰，政府一定會全力希望達到保2%的目標」。

高仙桂說，今年上半年出口部份因為電子零組件、IT產業的庫存調整還有國際終端需求因為高利率影響導致出口轉弱，出口表現不盡理想，出口表現佔台灣GDP表現6成，所以上半年應該還是在築底的過程中。會預期在第3季之後，IT產業的庫存調整會逐步去化，所以第3季會好轉帶動經濟景氣復甦。

「GDP保2對台灣來說是一個挑戰，政府一定會全力希望達到保2%的目標。」高仙桂指出，政府其實有超前部署，去年編列今年公共建設預算時，已經創了歷年新高6000億，今年一定會確保公共建設達成率會達到95%。

另外，在2月21日也通過億後特別條例3800億，希望透過政府特別預算的支出，可以活絡民間的投資跟消費。民間消費這塊已經看到零售、餐飲業逐步回穩，加上普發現金、擴大吸引國際觀光客來台還有藝文活動獎勵，希望民間消費這塊可以繼續暢旺。

民間投資這塊，高仙桂說，針對疫後要做的數位轉型跟淨零轉型，尤其真度種小企業部分，也編列相當預算支持，所以今年政府就會希望透過政府的一些預算支出擴大的力量，可以讓內需加溫，出口隨著下半年IT產業的去化，可以逐步回穩，希望今年台灣的經濟還是可以保持穩健的成長。