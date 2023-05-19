台美經貿合作歷史性進展　雙方將簽貿易協定

記者陳家祥／台北報導

台美雙方自去年6月宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」以來，雙方歷經3次實體會議及數十次視訊會議與溝通，已就12項議題中的貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題完成談判，並完成中、英文法律約本，雙方亦有共識，將在未來數週內簽署首批協定(first agreement)。雙方共同認為，這將是台美雙邊經貿關係深具歷史意義的一刻。

行政院政務委員、經貿談判辦公室總代表鄧振中指出，首批協定結構完整，可解讀成台美具體深化關係的表現，預計由駐美代表蕭美琴在數週內在美國華府代表簽署。

首批協定將包括前言及8個章節，共81條條文，協定結構相當完整，且內容可再擴充，重要內容摘錄如下：

（一）敘明雙方尋求強化台美經貿關係，達成一項高標準且具經濟意義的貿易協定，且未來在此基礎上可增進彼此共同的優先事項。

（二）台美分別指定行政院經貿談判辦公室及美國貿易代表署作為簽約方(我駐美代表處及美國在台協會)的指定代表，並透過指定代表及其他主管機關履行協定義務。

（三）在「貿易便捷化」方面，確保關務程序之效率與透明化，以簡化通關及邊境查驗作業，並透過電子化方式加速通關，節省廠商通關所需時間及費用。

（四）在「良好法制作業」方面，規範中央行政機關在制定法規時，應採用完善、透明化的原則，且應將對中小企業的影響納入考量。

（五）在「服務業國內規章」方面，規範服務業主管機關在受理服務業業者之證照申請時，在核發程序上應以合理、客觀、公正、獨立之方式執行。

（六）在「反貪腐」方面，台美共同打擊、預防影響國際貿易及投資之賄賂與貪腐行為，並促進社會參與；另確認雙方在聯合國反貪腐公約及WTO政府採購協定之義務。

（七）在「中小企業」方面，將合作增加中小企業的經商機會，促進雙方中小企業的就業與成長，包括透過資訊分享與定期對話機制等方式共同合作。

（八）納入貿易協定常見的一般例外、安全例外、租稅措施、金融業基於審慎原則之措施、原住民族權利等例外規定；雙方並將設置聯絡點，溝通協定涵蓋事項。

（九）設立諮商機制，以處理雙方對協定執行之爭議，並規範修正、生效、檢討、終止等程序；此外，本協定之中文及英文文本將具同等效力。

經貿辦表示，本協定不僅是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，更代表著台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑。這也是利用堆積木(building block)方式完成台美FTA的重要一步。

經貿辦指出，協定後續還有至少七項議題須完成，談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定奠定更穩健的基礎。

經貿辦說，我方將與美方儘速確認簽署時間、地點等細節後，向國人報告。未來並將儘速展開下一輪談判，目標設定在年底之前，完成所有議題的談判。