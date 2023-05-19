5億高中生墜樓亡！小學時告阿嬤吞房客租金　討9萬1遭法院打臉

▲台中18歲賴姓高三男學生(右)獲贈5億房產，4月才完全過戶完畢，5月就墜樓亡，他小學時還曾控告阿嬤沒給他房客的租金。（圖／律師提供）

記者劉人豪／台中報導



今（19日）台中市一名母親出面控訴，就讀高三的賴姓兒子擁有5億房產，在5月4日和幫忙處理房產的夏姓地政士登記結婚後2小時墜樓身亡，認為夏男謀財害命，引發熱議。不過賴姓一家人過往有許多糾紛，賴男在讀小學時就曾控告阿嬤沒有給他房屋出租後的租金，台中地方法院認為阿嬤有跟阿公簽屬協議，有收取房客租金的權力，駁回賴男的控訴。

判決書指出，賴男讀國小時，由母親當代理人控告阿嬤時主張，阿公將房屋出租給房客已經數十年，每月租金為1萬3千元，後來房客發現賴男的阿公、阿嬤屢生訟爭，所以從2012年11月開始，都把租金交給阿嬤，但阿公從2013年6月時將房屋移轉登記贈與給賴男，賴男認為阿嬤無理由再收取租金，要求阿嬤返還7個月的租金，共計9萬1千元。且該房屋位於市區，附近商業繁榮交通便利，鄰近透天厝每月可收取3萬元以上租金，請求調整房客租金為每月3萬元。

阿嬤指出，她與阿公簽立協議書，寫有該房屋的租金由她收取，且日後不得要求阿公給生活費及其他財產等，但阿公從2005年8月起就不讓阿嬤收取租金，而由賴男自行向房客收取，阿嬤認為阿公違約，且阿公跟媳婦發生不倫關係遭她揭發後，阿公即找機會報復她，為了不讓她收取租金，以不正當手段終止房客租約，且將房屋所有權移轉登記給賴男。

法院認為，賴男非房屋租賃契約當事人，所以即使賴男為房屋所有權人，也沒有向房客收取租金的權利，而阿嬤基於與阿公的協議，向房客收取租金，則屬有法律上之原因；又房屋租賃契約，存在於阿公與房客之間，賴男既非租賃契約當事人，自無從爰引民法規定，請求法院調整房屋租金。

法院審酌，賴男既非房屋租賃關係出租人，則其依不當得利之法律關係，請求阿嬤返還收取的9萬1千元租金，以及請求調整房屋租金，均無理由應予駁回。