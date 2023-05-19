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圓鍬「爆頭30下」打死借住恩人只因小口角！狠男無期徒刑定讞

▲▼桃園陳進祥三十鏟打爆借宿恩人頭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陳姓男子三十鏟打爆借宿恩人頭，遭判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子陳進祥居無定所，友人謝姓男子好心收留他，讓出鐵皮屋給陳男居住。陳男借住不到1個月，2人某日一起飲酒，發生口角，陳男竟持圓鍬猛力揮擊對方頭、臉30多下，將對方活活打死。一二審均將陳男判處無期徒刑，全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，現年63歲的陳男因工作不穩定、居無定所，謝姓友人在2021年12月間，將陳男找來，並好心將自己位在桃園大園區住家旁的鐵皮屋讓出，無償給陳男居住。但陳男入住不到1個月，就發生這起慘案。

案發於2022年1月2日，下午4點多，2人在謝男家中一起飲酒，但不知發生何事，2人竟起了口角。陳男竟不顧謝男收留的恩情，抓起一旁的圓鍬，攻擊對方；並猛力揮擊對方頭臉30多下，謝男滿臉是血。謝男倒臥血泊後，陳男將他攙扶到鐵皮屋內，隨即離去。一直到晚間7點多，謝男妻子回家後才發現丈夫奄奄一息，趕緊送醫急救，不到1小時就宣告不治。檢警循線逮捕陳男，聲押獲准後提起公訴。

法院審理時，陳男否認犯案，辯稱是因對方的言語激怒他，才會動手傷害對方，沒有殺人犯意。但法院均認定陳男明知頭部為人體要害，仍持質地堅硬之金屬圓鍬攻擊死者頭、臉、身體，造成他63處銳器傷，又沒將被害人送醫，足認有殺人之故意。再審酌他犯後否認犯案，又沒跟家屬達成和解，一二審法院均將陳男重判無期徒刑。陳男二審遭判無期徒刑後，記者詢問他是否上訴，他不願多說，冷冷回應「不知道」。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

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