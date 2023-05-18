　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狼祖父恐嚇：不配合就見不到你媽與外婆！性侵7歲小孫女

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲女孩遭祖父性侵，隱忍10多年後終於爆發。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市狼祖父阿偉（化名），2005年間兒子因離婚帶回7歲小孫女，阿偉某日中午竟脫光衣物、戴上保險套，恐嚇小孫女「不配合就見不到你媽媽和外婆」，性侵得逞；等小孫女長到10歲後，又性侵、撫胸得逞。小孫女隱忍10年後才向社工說出，最高法院審理後，將阿偉重判有期徒刑18年定讞。

判決指出，現年69歲的阿偉，兒子因為離婚將當時7歲的一對雙胞胎兒女帶回阿偉家同住，當時家中還有阿偉的父親、妻子。但阿偉竟不顧人倫，將狼爪伸向小孫女。當時小孫女就讀國小1年級，上學期的某個中午，阿偉趁著父親在午睡時，摸進小孫女房間，脫下衣物、戴上保險套後，不顧小孫女連聲說不要，恐嚇說「不配合就見不到你媽媽和外婆」，性侵得逞。

小孫女長到10歲、就讀國小4年級時，阿偉又伸出狼爪，某個深夜小孫女與雙胞胎弟弟熟睡時，阿偉又假借開窗的的名義，摸進房間；而後強壓躺在靠窗單人床的孫女，不顧孫女不斷踢腳反抗，又性侵得逞。同一年，阿偉又一次假借協助晾衣服的名義，將孫女叫到陽台，不顧孫女不斷閃躲，撫摸孫女胸部、下體得逞。

孫女不斷隱忍，直到2020年間因為精神出現狀況就醫，才向醫師、社工說出實情，全案才因此爆發。檢方查證屬實後，對阿偉提起公訴。

法院審理時，阿偉承認當時曾將孫女單獨叫到房間、以及當晚曾經跨過孩子的腳踝幫忙開窗，但否認性侵；阿偉更說，事隔15年以上，根本就沒這回事。但孫女因本案爆發急性壓力反應之創傷後壓力症而就醫，再加上外婆也供稱，孫女多次提到遭阿公性侵，但都沒人相信，「阿嬤，我不敢跟妳講，我講了妳會沒命」、「不能跟妳說，怕妳會沒命」、「我不敢講，怕他（被告）殺了妳，把妳殺了怎麼辦」、「我現在講出來如果妳死掉怎麼辦」。法院因此認定阿偉確實性侵，一二審均將他重判有期徒刑18年。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／航班全停飛！　金門上千旅客滯留
快訊／壽山動物園也收恐嚇信！750遊客疏散　今休園一天
桃機大停電！　旅客無法通關、安檢機器全暫停
台AV圈爆性病危機！　女優鬆口真相
獨／直擊炎上咖啡店！　滿滿一盒「棉花糖餅乾」放門口
LIVE／小一女代母職書包裝4月弟　《半澤》男星一家昏迷父母
女大生實習慘爆頭殞命！　烘焙公司今照常營業
快訊／《半澤》男星父親亡！雙親離世　演藝工作喊卡
柯文哲自曝與郭台銘聯絡！　「等你冷靜1、2天」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門大霧航班全停飛！上千旅客滯留　20高中生憂趕不上甄試

快訊／壽山動物園也收恐嚇信！急疏散750遊客　今日休園一天

拒捕駕車衝撞員警！犯罪集團2嫌遭羈押禁見　3共犯在逃

海巡東引查扣越界大陸漁船！74.5公斤鰻魚全海拋　5船員押返南竿

毒販拒捕衝撞警車　警連開4槍！他棄車逃亡3小時後投案

獨／炎上咖啡店！他神還原「棉花糖餅乾」滿滿一盒放門口酸：請你吃

打籃球被隊友肘擊斷牙！全因敵隊「髒動作」...超痛畫面曝光

一次豪領800萬險被詐　警及時攔下...工程師淡定離開「別上新聞」

寡婦交友踩雷！慘遭人夫偷拍性愛片還被正宮求償　法官判免賠

大禹嶺過彎車輪飛出「5顆螺絲全不見」　警：頭一遭遇見

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

金門大霧航班全停飛！上千旅客滯留　20高中生憂趕不上甄試

快訊／壽山動物園也收恐嚇信！急疏散750遊客　今日休園一天

拒捕駕車衝撞員警！犯罪集團2嫌遭羈押禁見　3共犯在逃

海巡東引查扣越界大陸漁船！74.5公斤鰻魚全海拋　5船員押返南竿

毒販拒捕衝撞警車　警連開4槍！他棄車逃亡3小時後投案

獨／炎上咖啡店！他神還原「棉花糖餅乾」滿滿一盒放門口酸：請你吃

打籃球被隊友肘擊斷牙！全因敵隊「髒動作」...超痛畫面曝光

一次豪領800萬險被詐　警及時攔下...工程師淡定離開「別上新聞」

寡婦交友踩雷！慘遭人夫偷拍性愛片還被正宮求償　法官判免賠

大禹嶺過彎車輪飛出「5顆螺絲全不見」　警：頭一遭遇見

3年都沒確診！天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

李沃牆／總統大選三腳督成形　兩岸問題猿聲啼不住

連勝文以「岳飛」比喻郭台銘　柯文哲大笑：人常常下意識說實話

侯友宜出線！蘇清泉主動規劃「國境之南起手式」並爭取不分區立委

大咖女星「人設翻車」！眼神暗示助理幫脫鞋　她驚睹這幕：丫鬟情節？

大谷見到「鐵人」　瑞普肯笑問：為什麼你能把球打這麼遠？

金門大霧航班全停飛！上千旅客滯留　20高中生憂趕不上甄試

經典12號很難被取代　陳建州：每個球迷心中都有個林志傑

快訊／壽山動物園也收恐嚇信！急疏散750遊客　今日休園一天

桃機航廈停電！旅客出國無法通關、安檢機器全暫停

社會熱門新聞

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

南投驚傳血案！菜農槍殺2人畏罪自戕

台中LaLaport無業男墜樓亡　三井集團發聲

遭肉搜正妹現身！「身家被挖光」吐無奈

快訊／國1「4車追撞」！黑車幾乎撞爛　傷亡不明

南投菜農「霰彈槍射殺2同行」　工寮滿地都是血

違停Uber突開車門！22歲棒球員遭「砂石車爆頭」亡

即／新店物流車違停送貨「下車就被撞」！送醫不治

即／北市男子9樓住家墜樓身亡

獨／陸客用「這招」千人偷跑來台　停留天數價碼曝

女遭搭訕少年暴打　附近監視器壞光

最大自辦都更涉詐貸！　泰舍至善元老董1千萬交保

即／台中LaLaport男子4樓墜落四肢變形　送醫不治

更多熱門

相關新聞

約青梅竹馬談心　她喝下「加料玉米湯」遭性侵

約青梅竹馬談心　她喝下「加料玉米湯」遭性侵

嘉義女子小茵(化名)和沈姓男子自幼相識，2019年互加臉書等社群好友後，更成為知心朋友。某日小茵心情不好，約沈男來租屋處聊天，沈男還順路買了麥當勞玉米濃湯，不料小茵喝湯後意識模糊，只隱約記得沈男對她強制口交得逞。小茵清醒後到醫院檢查，體內果然驗出藥物反應，她認為沈男在玉米濃湯內下藥並性侵她，對他提告求償。嘉義地院審理，認為沈男犯行屬實，應賠償小茵30萬3280元。

侵犯女閨蜜辯「情投意合」　色男下場曝

侵犯女閨蜜辯「情投意合」　色男下場曝

勵志夢想學院啟用　開創少年新人生

勵志夢想學院啟用　開創少年新人生

走私大麻判死　新加坡三周處決2人

走私大麻判死　新加坡三周處決2人

抱怨膝蓋不好！媽見貓咪半蹲猛拍

抱怨膝蓋不好！媽見貓咪半蹲猛拍

關鍵字：

法律人權祖父孫女判刑媽媽外婆性侵最高法院

讀者迴響

熱門新聞

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

快訊／《半澤直樹》男星倒臥家中「媽媽身亡」！1死1昏迷

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」目擊片瘋傳

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

南投驚傳血案！菜農槍殺2人畏罪自戕

台中LaLaport無業男墜樓亡　三井集團發聲

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

皮膚乾癢！她血糖一測狂飆474　醫點名「早餐別碰2食物」

今變天！　大雨、強風、雷擊要來了

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面