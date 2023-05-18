狼祖父恐嚇：不配合就見不到你媽與外婆！性侵7歲小孫女

▲女孩遭祖父性侵，隱忍10多年後終於爆發。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市狼祖父阿偉（化名），2005年間兒子因離婚帶回7歲小孫女，阿偉某日中午竟脫光衣物、戴上保險套，恐嚇小孫女「不配合就見不到你媽媽和外婆」，性侵得逞；等小孫女長到10歲後，又性侵、撫胸得逞。小孫女隱忍10年後才向社工說出，最高法院審理後，將阿偉重判有期徒刑18年定讞。

判決指出，現年69歲的阿偉，兒子因為離婚將當時7歲的一對雙胞胎兒女帶回阿偉家同住，當時家中還有阿偉的父親、妻子。但阿偉竟不顧人倫，將狼爪伸向小孫女。當時小孫女就讀國小1年級，上學期的某個中午，阿偉趁著父親在午睡時，摸進小孫女房間，脫下衣物、戴上保險套後，不顧小孫女連聲說不要，恐嚇說「不配合就見不到你媽媽和外婆」，性侵得逞。

小孫女長到10歲、就讀國小4年級時，阿偉又伸出狼爪，某個深夜小孫女與雙胞胎弟弟熟睡時，阿偉又假借開窗的的名義，摸進房間；而後強壓躺在靠窗單人床的孫女，不顧孫女不斷踢腳反抗，又性侵得逞。同一年，阿偉又一次假借協助晾衣服的名義，將孫女叫到陽台，不顧孫女不斷閃躲，撫摸孫女胸部、下體得逞。

孫女不斷隱忍，直到2020年間因為精神出現狀況就醫，才向醫師、社工說出實情，全案才因此爆發。檢方查證屬實後，對阿偉提起公訴。

法院審理時，阿偉承認當時曾將孫女單獨叫到房間、以及當晚曾經跨過孩子的腳踝幫忙開窗，但否認性侵；阿偉更說，事隔15年以上，根本就沒這回事。但孫女因本案爆發急性壓力反應之創傷後壓力症而就醫，再加上外婆也供稱，孫女多次提到遭阿公性侵，但都沒人相信，「阿嬤，我不敢跟妳講，我講了妳會沒命」、「不能跟妳說，怕妳會沒命」、「我不敢講，怕他（被告）殺了妳，把妳殺了怎麼辦」、「我現在講出來如果妳死掉怎麼辦」。法院因此認定阿偉確實性侵，一二審均將他重判有期徒刑18年。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。