更生人阿凱赴馬來西亞：感謝在總裁大哥身邊學習公益

▲更生人張登凱（右二）人生首度出國，在桃園機場留影。（圖／張登凱提供）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟為鼓勵更生人復歸社會，協助在獄中認識的更生人張登凱（阿凱）進入集團工作。阿凱除了認真工作以外，更不斷回饋社會，他受馬來西亞媒體邀請，生涯首度坐上飛機出國。阿凱感性地寫下：「感謝總裁大哥的支持…讓小弟能夠在總裁大哥您身邊學習與公益。」

王令麟熱心公益，阿凱是他協助的諸多更生人之一。阿凱2年前假釋出獄後，在王令麟的協助下，進入集團內物流部門工作，之後又轉到集團內其他部門，在王令麟的鼓勵下，阿凱目前已經連續考取台北捷運、桃園捷運、台灣高鐵的3張工作證照。另外阿凱也謹記王令麟對他的指點：要回饋社會；因此阿凱在工作之餘，也學習王令麟的榜樣，熱心公益。

阿凱5月中獲得馬來西亞更生人團體邀請，到馬來西亞與當地的十大傑出青年更生人進行交流會，另外也要上當地媒體邀請，談談自己「從『更生人』到『重生』」的過程。已經超過40歲的阿凱，卻是人生首度坐上飛機出國。他一下飛機，就立刻寫下電子郵件給王令麟，感性的謝謝王令麟的提攜。「感謝總裁大哥的支持，小弟平安到達馬來西亞，第一次出國看著白雲的天空，感動到流淚好幾回....回憶起過去的種種，感謝上帝給予小弟所安排的一切，讓小弟能夠在總裁大哥您身邊學習與公益。小弟相信未來一定會有更多企業與更生人的加入更生人就業、行善公益。」

王令麟致力於更生保護工作，除了實際捐助金錢以外，也協助許多更生人能夠在集團中就業，讓更生人有穩定收入，順利復歸社會；另外他也在長期關注更生人與受刑人人權的《ETtoday新聞雲》中正式成立並上線「更保雲」。先前法務部、更生保護會均特別頒獎表揚王令麟的貢獻。