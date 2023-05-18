小S確定過關！胖達人案須賠消基會342萬　小S不須賠償

▲小S曾無償代言胖達人麵包。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

藝人小S捲入丈夫許雅鈞的「胖達人連鎖麵包案」食安事件，許雅鈞與家人最後獲判無罪確定。但消費者保護基金會代替上千名消費者，對生技達人、小S等人提出訴訟，求償2566萬餘元，一審判決生計達人須賠償538萬餘元，二審也改判賠342萬餘元，不過小S均免責免賠。全案再上訴，最高法院駁回，小S確定免去賠償責任。

許雅鈞與基因國際公司負責人徐洵平等人合資，於2012年間吃下連鎖麵包店胖達人的經營權，讓公司股價一路飆漲。不過013年8月間，胖達人爆發使用人工香精的詐欺事件後，股價一路滑落，檢調單位因此注意到是否有人涉嫌炒股，進行偵辦。最後檢方對許慶祥、許雅鈞父子，以及徐洵平、姜麗芬夫婦，以違反「證卷交易法」等罪提起公訴。

一審法院審理後，認定許慶祥、徐洵平、姜麗芬有罪，分別判刑2年與1年8月，但三人均因繳回犯罪所得，獲得緩刑3年，許雅鈞無罪。二審審理時，有罪的三人不只繳回犯罪所得，更賠償1600萬元，與投資人保護中心達成和解。高院改處許慶祥有期徒刑1年10月，緩刑4年，、徐洵平有期徒刑1年8月、姜麗芬有期徒刑1年6月，均緩刑三年。許雅鈞仍無罪；他的部分檢方未提出上訴，2017年間無罪確定。至於許慶祥等3人部分，最高法院2018年初也駁回上訴定讞。

本案民事賠償部分，消費者文教基金會受理1060名消費者請託，以胖達人母公司生計達人、胖達人創辦人莊鴻銘、徐洵平，以及代言的小S等人為被告，提出團體訴訟，求償2566萬1660元。一審法院審理後，判決生計達人公司與莊鴻銘、徐洵平等人，須連帶賠償897名消費者538萬2000元；但判決小S免賠。上訴二審後，高院仍認定生計達人、莊鴻銘、徐洵平需負擔賠償責任，但經過計算後，改判賠342萬8636元；至於小S仍不須賠償。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴確定，小S確定免去賠償責任。