資訊落差？　王鴻薇還原提名時序：郭台銘得到不同訊息才信心滿滿

▲國民黨立法王鴻薇聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統，其對手、鴻海創辦人郭台銘透過臉書表示會信守承諾，盡最大努力支持侯勝選，然而卻傳出郭本以為自己會獲提名，才叫停16日的挺郭餐敘與挺郭記者會。對此，國民黨立委王鴻薇19日還原徵召時序，直言「不知郭台銘以及其幕僚是否因為得到不同訊息才信心滿滿？」

王鴻薇今日在廣播節目《千秋萬事》中爆料，其實在正式提名之前，幾乎很多人都知道就是侯友宜，不知郭台銘以及其幕僚是否因為得到不同訊息才信心滿滿？不過現在對照整起事件，王鴻薇回顧，最早傳出6月18日前會啟動民調，當時很多人都在問「為什麼不提名」，還有人說是黨主席朱立倫在卡侯友宜。

王鴻薇表示，當時黨中央真的有提到6月18日那個日期，但因為大家一片罵聲，質疑「怎麼可以等到6月18日，民進黨主席賴清德已經在4月中旬就定位，還要晚兩個月、亂兩個月嗎？」再加上當時有很多人對朱立倫抱持不信任態度，認為朱立倫遲遲不提名很可能是有「留一手」，所以到後來說著說著就被提前了，最早提出5月20日的就是智庫執行長柯志恩。

「也許這樣講不是很禮貌，但郭陣營的人，剛剛我們說提前的這些東西，只要有追蹤新聞都會知道，就是6月18日的日期沒有了，已經被提前了！」王鴻薇說，這些資訊都是政治幕僚要給主帥評估的，包括哪個時點公布參選比較不利等。

另對國民黨是否安排郭台銘參加中常會，王鴻薇批評，如果根本沒有邀請，然後對媒體又說「有邀請但他不來」，等到郭辦很生氣質問「到底什麼時候邀請」時，才又說「那好我現在邀請你」，她認為這樣的程序真的很粗糙，而且徵召結果對郭台銘不利，若將這樣將事實扭曲，讓當事人極為不快，真的是不必要。