快訊／三讀通過！防柬埔寨豬仔案重演　誘拐「豬仔」未遂最重判7年

▲立法院院會三讀《人口販運防制法》部分條文修法。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近來國內詐騙案不僅騙取錢財，更將受害者誘騙出國，拘禁虐待威脅加入從事詐騙，讓被害者淪為「豬仔」，立法院今（19日）三讀通過《人口販運防制法》部分條文修法，此次修法將未遂行為納入，犯罪分子把人騙到機場被警方勸回或救回，雖犯行未遂，但最高仍可處五年徒刑，如果被害人未成年，則提高至七年以下有期徒刑。

此次三讀條文將未遂行為納入，犯罪份子以強暴、脅迫、恐嚇、詐術、催眠術、故意隱匿重要資訊、不當債務約束等不法手段使人從事勞務或與報酬顯不相當的工作，若意圖營利犯前項罪者，可處5年以下有期徒刑，被害人如未滿18歲，更可處7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

三讀條文第41條明定，若自然人、法人或非法人團體觸犯人口販運罪經有罪判決確定，自判決確定之日起5年內，不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商，經外國法案判決有罪者亦同，開標前發現者不予開標、開標後發現不予決標，以維護政府採購供應鏈的合法正當競爭秩序。

三讀條文也規定，被害人之姓名、出生年月日、居住所、照片及其他可識別照片時，應予以保密，媒體也不得報導，除有行為能力之被害人同意、法院認為有必要或被害人死亡並經主管機關認為有報導之必要。