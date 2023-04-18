連續4年強勢代言　打破減重商品代言人短命魔咒

【企劃特輯】

今年已經超過50歲的江宏恩，身材變化堪稱演藝圈最不可思議的奇蹟！從2000年經典電視劇《飛龍在天》爆紅成為戲劇男神的他，為拍戲曾一度增肥變成粉絲口中的「肥龍」，靠著秘密武器，讓他一口氣剷掉30公斤的體重，回到精壯身材！最近江宏恩為已經連續代言4年的「日安塑崩錠」，拍攝最新廣告，精壯的身材加上腹肌塊塊分明，讓網友驚呼連連。

半百仍是猛男 江宏恩露「肌」驚呆眾人

「很多人都說沒想到日安塑崩可以讓我狀態維持得這麼好，就算一天五餐我居然還是可以擠身腹肌男星！」江宏恩驕傲地說。連續4年代言體態管理保健食品，打破瘦身業界代言人大多曇花一現壽命只有一季的淺規則。江宏恩更表示中年男子代謝差又吃得多，他就是靠「IVENOR日安塑崩錠」當秘密武器，只要餐前半小時吃一顆，就能加強代謝，同時阻斷500~800大卡的熱量吸收，能完美解決凸肚小腹，讓他輕輕鬆鬆胖瘦自如！

獨家雙成分「日本專利IMD擊破纖維」+「韓國專利享瘦菌」 宿便順暢下匝道

巴西聖保羅大學附屬醫學院王星絜醫師分析，年紀越大，代謝會呈直線型下降趨緩，熱量無法消耗就會囤積成肥厚脂肪，若想要逆轉體內慢吞吞的新陳代謝，「此時日安塑崩中的專利成分能真正做到代謝飆升、熱量全面阻斷」。「IVENOR日安塑崩錠」使用「日本專利IMD擊破纖維」+「韓國專利享瘦菌」，12小時有感減輕1.5kg，持續食用3週後，能抑制體內高達52％的脂肪吸收，針對高熱量飲食造成的肥胖及減肥停滯能提升代謝高達5倍，抗肥滿效果宛如「食用級的SOSO針」。

爆料公社直擊 一天狂嗑五餐也沒在怕

今年二月在攝影棚大吃大喝被民眾偷拍，引起爆料公社上熱烈討論的江宏恩，絕對是日安塑崩的最佳見證。江宏恩接受訪問表示，「像我一樣被身材問題折磨，又管不住嘴熱愛享受美食的人，強烈推薦日安塑崩，我就是靠它一次剷掉30公斤的肥肉！我超過50歲了，我可以大家一定也可以！」

輕鬆解決停滯期 讓代謝從蝸牛變火箭

江宏恩精壯體態讓眾人羨慕，網友紛紛表示「有夠誇張！我20幾歲身材都輸江宏恩」「我也是很愛吃管不住嘴，有這種幫助代謝神器，真的太感恩」「江宏恩居然代言4年了，真的是沒看過這麼久的。」IVENOR日安塑崩錠，同時也通過SGS的檢幫助民眾健康減重而不傷身，重回輕盈健康的精實體態。

安心吃 超享塑「日安塑崩」哪裡買?

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