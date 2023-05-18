臺大盃最強決賽！人氣9舞團看點滿滿　衝人氣最後機會

文／APP活動小組

決賽最後倒數！本屆晉級決賽的15支隊伍之中，有9支參加了《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動。決賽隊伍看點滿滿，有實力雄厚的強豪、有創意爆發的新秀，錯過本屆太可惜。

人氣投票至本周五（5/19） 中午12:00截止把握最後應援機會！每人每天可投10票，快來支持你喜愛的隊伍吧！

盤點本屆參加人氣票選的9支晉級隊伍，當中5支隊伍為熟面孔。「牙買加黑人」曾四度闖入決賽，本屆更以初賽第一的成績強勢晉級，備受矚目；也千萬不能忽略2021年奪冠、今年3月剛出國參賽奪獎回國的「ㄎㄨㄢˊ」。

動作神同步、帥度100%的「Raven huff」，隊史上首次參加就闖決賽，今年依然決賽見；編舞與服裝創意亮眼，被觀眾譽為最強遺珠的「SurVive」，也以初賽第三的佳績震撼全場；而去年還是高中生的「宜蘭泰雅妹妹」，去年連奪數獎快速蛻變，進化版的泰妹令人無比期待。





而本屆也有4支隊伍首度參賽就晉級，並且參與《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動。

去年暑假才剛成立，已經連奪三獎的「Saucy Mochi」來勢洶洶；全員熱血高中生，跳舞有種魔力的「Daisuki Crew」，也展現了後生可畏的爆發力；而本屆票選活動人氣竄升的「Sugar Lady」，初賽辣到不行的表現讓人移不開眼睛；當然，也別忘了雖然是首次參賽，但有大神級導師田一德領軍的「BOOGNATIO」，初賽的魔幻表現以四名之姿晉級。

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▲▼第29屆臺大盃熱舞大賽網路人氣票選，下載新聞雲App天天投票，就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機等100項好禮。（圖／活動小組）

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