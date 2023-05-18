民進黨逃不出「8年魔咒」？　游盈隆：蔡英文執政最大敗筆是內政

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者詹宜庭／台北報導

面對2024年總統大選，台灣民意基金會董事長18日表示，根據台灣民意基金會五月民調數據顯示，有四成七國人不樂見民進黨贏得2024總統大選，五成一不支持民進黨「總統當選、立委過半」，代表不支持民進黨繼續完全執政的人，比不支持民進黨贏總統大選的還多四個百分點。他批評，總統蔡英文七年執政的最大敗筆是內政，而非外交、國防和兩岸，讓國人最感冒的是道德寬鬆和鄙視民意的治國態度，懷疑民進黨恐逃不出完全執政的「八年魔咒」。

游盈隆今日透過臉書發文指出，台灣民意基金會五月民調數據顯示，有四成七國人不樂見民進黨贏得2024總統大選，五成一不支持民進黨「總統當選、立委過半」。換言之，不支持民進黨繼續完全執政的人，比不支持民進黨贏總統大選的還多四個百分點。

游盈隆回憶，2008年前總統馬英九挾著高人氣高票當選，也帶動立委選舉氣勢，創造了國民黨八年完全執政的新紀錄。然而八年後，馬英九政府被2014太陽花學運所激起的超級民意海嘯摧毀，也直接間接造就了2016蔡英文與民進黨的八年完全執政。如今，總統蔡英文八年執政已經到了最後一年，歷史會重演嗎？

「民進黨若回顧過去七年所遭遇的兩次地方選舉挫敗，難道不會如履薄冰嗎？為什麼不分藍綠完全執政八年都沒有好下場？都被選民嫌棄？」游盈隆分析，雖然箇中原因可能不同，但這一定與權力的傲慢有關，19世紀英國阿克頓勳爵曾說「權力使人腐化，絕對的權力，絕對的腐化」，而藍綠都逃不過這個法則。

游盈隆質疑，蔡英文執政七年，對民進黨追求下一個四年或八年執政是資產還是負債？當全民為蔡英文七年執政打出60.29分平均成績時，已隱約透露了選民的意旨，就是蔡英文七年執政的最大敗筆是內政，而不是外交、國防和兩岸，讓國人最感冒的是道德寬鬆和鄙視民意的治國態度。