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肯德基爺爺失蹤真相曝光！下海尋「夏威夷海洋Q蝦堡」新品開賣

▲▼肯德基推出新品「夏威夷海洋Q蝦堡」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基推出新品「夏威夷海洋Q蝦堡」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

肯德基日前發布「尋爺啟示」宣稱肯德基爺爺出走，今（18）日業者公布是下海尋找海味，推出新品「夏威夷海洋Q蝦堡」，將Q彈黃金蝦排搭配特調香蒜醬汁、新鮮蕃茄片、鳳梨片，標榜每一口都能吃到滿滿鮮蝦，將於5/23上市。

▲▼肯德基先前發布「尋爺啟事」。（圖／業者提供）

▲▼肯德基先前發布「尋爺啟事」。（圖／業者提供）

▲▼肯德基先前發布「尋爺啟事」。（圖／業者提供）

肯德基以幽默行銷手法引發話題，此次推出「夏威夷海洋Q蝦堡」宣稱自己不只是炸雞王者，也挑戰當海中霸主，新品以嚴選白蝦搭配秘製醃漬粉製成的咔滋Q彈黃金蝦排，搭配新鮮蒜末、檸檬汁、芥末醬調製而成的香蒜醬汁、新鮮蕃茄片、鳳梨片，每一口都能嚐到Q蝦爆滿的爽脆海鮮風味，層次豐富，是夏日清爽的組合。

▲▼肯德基推出新品「夏威夷海洋Q蝦堡」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基推出新品「夏威夷海洋Q蝦堡」、「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基推出新品「夏威夷海洋Q蝦堡」。（圖／記者林育綾攝）

同步推出新品「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」，將黃金蝦排搭配酥脆原塊雞肉排，海陸雙重口感一次到位。此次也推出會員獨家優惠餐，即日起開放PK APP搶先預購，内容包含「夏威夷海洋Q蝦堡 x1＋脆薯（小）x1+可樂（小）x1 」，定價為150元；「海陸咔啦脆雞Q蝦堡會員餐」内容則包含「海陸咔啦脆雞Q蝦堡 x1+脆薯（小）x1+可樂（小）x1」定價為175元。

▲▼肯德基推出新品「夏威夷海洋Q蝦堡」。（圖／記者林育綾攝）

▲同步加碼推出「芒果百香果冰淇淋大福」。（圖／記者林育綾攝）

同場加碼「芒果百香果冰淇淋大福」單顆售價52元，而銷售期間只要購賈肯德基套桶餐，加點雙色冰淇淋大福禮盒（8顆/盒），即可享有85折特價，原價408元，只要347元。

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡新品「摘鮮綠蔬菠摩力堡」、「蔬菠厚培根牛肉堡」。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／業者提供）

另外，摩斯漢堡近來也推出多款夏季新品，包含「蔬菠摩力堡」、「摘鮮綠蔬菠摩力堡」、「雞肉地瓜總匯沙拉」等，除此之外還有「雞肉地瓜總匯沙拉」、「辣味和風雞腿塊」；另為了讓消費者有不一樣的早餐體驗，MOS結合在地食材研發推出「法式蕈菇蛋布里歐堡」售價75元，搭配紅茶享套餐優惠價100元。

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／業者提供）

▲摩斯早餐新推出「蕃茄吉士蛋布里歐堡」。（圖／業者提供）

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