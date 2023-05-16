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西門町肯德基舊址動工了！在地人曝「新進駐店家」：主打盲盒公仔

▲▼肯德基峨嵋店。（圖／翻攝自Google Map）

▲肯德基台北峨嵋店在2021年8月31日結束營業。（圖／翻攝自Google Maps）

記者閔文昱／綜合報導

位在北市峨嵋街、漢中街口的「肯德基」前年8月底結束營業，為肯德基在西門町營業36年的歲月畫下休止符，不過如今已傳出有新店家將要進駐。在西門町土生土長的懷舊大師張哲生透露，據悉會是「POP MART 泡泡瑪特」實體店，以販售盲盒公仔為主。

據了解，肯德基1985年首度來台的第一間門市，就是選在西門町武昌街，之後陸續在西門町其他地點開過分店，而肯德基台北峨嵋店因租約到期於2021年8月31日結束營業後，肯德基便完全退出西門町，36年來首次在西門町無任何營業據點，當時消息一出讓不少網友紛紛感嘆「乾，回憶」、「我還以為它永遠不會倒，開超久的」、「以前的借廁所聖地」。

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▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

▲張哲生透露，新進駐店家是大陸盲盒的龍頭企業泡泡瑪特潮玩公司。（圖／記者任以芳攝）

張哲生15日在臉書PO出照片，只見過去是肯德基台北峨嵋店的建築已悄悄開始施工。他指出，該棟建築在閒置一年7個月後，終於有店家要進駐，據悉會是以公仔盲盒聞名的泡泡瑪特。對此，不少網友紛紛驚呼「竟然是泡泡瑪特！」、「期待新的產品誕生」、「真的有新店面進駐了！好期待啊」。

POP MART 泡泡瑪特為大陸最大的潮玩品牌，掀起的盲盒風潮席捲全球市場，繼倫敦、首爾與日本後，去年9月在台北新光三越信義A11開設櫃位，今年2月還因推出超限量的公仔吸引粉絲前往搶購，導致現場發生了為突破圍籬產生的推擠及損壞，讓店家不得不宣布停止販售。

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