肯德基「秒殺鍋物」又來了！松露起司鍋限量開賣　再抽五星飯店

▲肯德基秒殺炸雞起司鍋又來了！母親節更升級「松露起司鍋」。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

肯德基超夯「秒殺鍋物」又來了！炸雞起司鍋今年第3度開賣，適逢母親節更升級為「松露起司鍋」，搭配專屬套餐加價購399元，限量1萬組，目前開放PK會員在5/2-5/4預購，還能抽台北五星級飯店住宿券。

▲肯德基炸雞起司鍋堪稱「派對神器」，今年搭配母親節升級為松露起司鍋，陶鍋外觀可愛且實用。（圖／記者林育綾攝）

肯德基不定時推出「炸雞起司鍋」堪稱「派對神器」，如今搭配母親節升級為「松露起司鍋」，將原本濃郁的起司醬，增添獨特香氣的松露醬，搭配專屬套餐加價購只要399元，像是「我愛媽咪餐」或「海苔肉鬆脆雞溫暖同樂餐」，無論是炸雞或薯條都能沾滿松露起司醬。

專用陶鍋採經典紅白色系獨家塗鴉，在外觀和實用性都升級，還提供環保與時尚兼具限量提袋，讓消費者與媽咪隨時開趴。

▲無論是炸雞或薯條都能沾滿松露起司醬。（圖／記者林育綾攝）



「松露起司鍋」全台限量1萬組，將於5/2至5/4開放PK雙饗卡APP會員線上預購，5/5起開放全台肯德基門市取餐及現場加價訂購。此次在首波預購的會員，還自動獲得抽獎機會，加碼抽台北五星級飯店住宿券。

▲拿坡里酥炸雞腿桶下殺84折吃。（圖／業者提供）

另外，人氣速食拿坡里即日起至5/31，在炸雞專賣店祭出「雞腿二重奏下殺84折吃」優惠，內含4隻棒腿、4塊腿排，且買還能再享「現炸時蔬系列任選買1送1」，期間則還有「酥炸杏鮑菇買1送1」好康。

▲bb.q CHICKEN限定10天憑證件買炸雞送鬆餅1份。（圖／業者提供）

而韓國人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」更驚喜祭出「買炸雞送鬆餅」超殺好康，全門市即日起至5/12平日限定，只要出示本人的「工作證」或「名片」，就有「買半雞送小鬆餅」優惠；期間凡購買任一口味半雞餐點（含半雞拼盤），還能免費吃「啾哇嘿喲小鬆餅」1份。