摩斯咖啡「加1元多1杯、買1送1」！新推4款清爽菠菜牛肉堡

▲摩斯漢堡五一連假推出咖啡「加1元多1杯」。（圖／業者提供，下同）



記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡為廣大勞工加油打氣，在五一勞動節連假推出咖啡「加1元多1杯」，同時為迎接初夏推出多款新品，包括和風蔬活牛肉堡、蔬菠厚培根牛肉堡、摘鮮綠蔬菠牛肉堡、豚燒地瓜總匯沙拉等。

▲摩斯使用節菠菜，打造一系列新風味漢堡，首先上市「蔬菠厚培根牛肉堡」。



摩斯使用節菠菜，打造一系列新風味漢堡，首先上市「蔬菠厚培根牛肉堡」選用紐西蘭天然飼牧自然牛入料，配上厚切煙燻香煎培根、蕃茄、菠菜，層層堆疊在漢堡上，再以雪莉酒與美乃滋為基底，加入芥末籽，採黃金比例調製的雪莉芥末醬提升風味，飽足感十足。

▲「摘鮮綠蔬菠牛肉堡」清爽無負擔。

另有「摘鮮綠蔬菠牛肉堡」整體清爽無負擔，更能品味得到蔬菜的高纖健康，原價110元。而4月29日～至5月3日在MOS APP「安心取溫馨送」開放會員搶先購，蔬菠厚培根牛肉堡和大杯冰紅茶組，雙套嚐鮮優惠，平均單套只要109元，數量有限，售完為止。

▲「和風蔬活牛肉堡」嚴選澳洲和牛、紐西蘭草飼牛製成多汁肉排，搭配新鮮蕃茄片及萵苣生菜。

此外還有清爽的「和風蔬活牛肉堡」嚴選澳洲和牛、紐西蘭草飼牛製成多汁肉排，搭配新鮮蕃茄片及萵苣生菜，帶出牛肉的鮮甜，再淋上主廚特製日式洋蔥和風醬，大口咬下，濃郁牛肉汁滿溢齒頰，與爽脆青蔬在口中交織出絕妙滋味，售價100元。

▲「豚燒地瓜總匯沙拉」使用契作農場新鮮直送的萵苣、青生菜、蕃茄及高麗菜絲⋯等做蔬菜盤。

「豚燒地瓜總匯沙拉」使用契作農場新鮮直送的萵苣、青生菜、蕃茄及高麗菜絲⋯等做蔬菜盤，佐上台農57號香甜冰烤地瓜與薑燒豚肉片，售價70元，現在搭配套餐購買，另享65元加購優惠。

▲目前在APP也推出嚐鮮組合優惠。

而為了迎接五一勞動節，摩斯漢堡為廣大勞工加油打氣，推出多種餐食促銷。即日起至5月1日止，到門市購買綜合莓果蒟蒻冰茶或綜合莓果熱茶，享「第2杯半價優惠」及「中杯摩斯咖啡加1元多1杯」。

而即日起至5月15日，摩斯漢堡除加碼推「2杯大杯摩斯咖啡優惠價89元」外，凡早餐購買超級大麥海洋珍珠堡，可享15元優惠價加購中杯摩斯咖啡。

▲勞動節也推出優惠。（圖／業者提供）

MOS Order App「安心取溫馨送」則在即日起至5月1日止，推出大杯摩斯咖啡「買1送1」活動；即日起至5月15日，超級大麥海洋珍珠堡及中杯摩斯咖啡組2套，原價240元，優惠價180元；還有大杯摩斯咖啡「買3送1」活動，數量有限，售完為止。

同時為慶祝母親節，摩斯5月10日～5月14日推「寵愛媽咪 傳情小卡」活動，凡購買指定雙人餐，就能獲得感恩媽咪小卡，讓民眾將對母親的感謝及祝福寫下，送給媽咪，媽媽們收到卡片後，憑卡片截角可至各門市免費兌換「MOS Café 中杯摩斯咖啡」1杯。

▲摩斯5月10日～5月14日推出「寵愛媽咪 傳情小卡」活動。

摩斯漢堡也針對母親節推出「寵愛媽咪系列禮品」，安心取溫馨送獨享5大優惠，包括摩斯日式咖哩包20入組，優惠價1200元等。

另外，肯德基也為了勞動節，在4月29日～5月1日推出限時優惠，只要在點餐輸入或出示優惠代碼「40495」，就能以399元享用酥脆多汁的咔啦脆雞x6+人氣原味蛋撻x6＋百事可樂1瓶，等於折扣下殺至55折，炸雞、蛋撻2大美味一次擁有。

▲肯德基4/29~5/1推出連續3天限時優惠，蛋撻、炸雞爽吃399元。（圖／業者提供）

漢堡王即日起至5月7日祭出「8大人氣品項買1送1」優惠活動，優惠品項包括中份薯條、6塊雞塊、小份洋蔥圈、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、小華堡及西部小華堡，只要門市出示優惠券畫面即可爽吃買1送1，提醒該優惠不適用於部分門市。