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身心障礙藝術家Ｘ小龍女打造「愛的GOOD力」公益特展

▲▼身心障礙,小龍女,愛的GOOD力,好食好事基金會。（圖／好食好事基金會提供）

▲愛的GOOD力公益特展開幕貴賓合影。

圖、文／好食好事基金會提供

不過是拿起紙筆，畫畫有那麼難嗎？對於身心障礙者來說必須先克服身體的痛楚和不便，用畫筆證明自己的能力。頂新和德文教基金會舉辦「愛的GOOD力」公益特展，蒐集近90件身心智障礙者的藝術作品與手作文創商品，希望透過藝術教育讓社會大眾用不同的角度來了解他們！參加日本帕拉林美術世界盃榮獲台灣區第一名的水腦症畫家「劉劉」現身介紹作品，職棒味全龍啦啦隊小龍女「采依」也應邀擔任本次活動的公益大使，帶來精湛的繪畫作品應援加油！

▲▼身心障礙,小龍女,愛的GOOD力,好食好事基金會。（圖／好食好事基金會提供）

▲水腦症畫家「劉劉」到場支持。

「劉劉」來自新竹縣世光教養院附設拙茁家園，因先天性水腦症造成重度智能障礙，幼時父母雙亡，住進教養院後就再也沒回家，想家時會說：「我想哥哥，打電話給哥哥」，社工和教保老師會裝成哥哥的聲音打電話安慰他，很久前哥哥來看他時剛好是新年放鞭炮的時候，他畫畫時融入對哥哥的思念，每幅畫作只會出現「點」跟「直線」，「點」代表著鞭炮，「直線」代表著回家的路。他的「新年炮竹」畫作參加2018年於日本帕拉林美術世界盃榮獲台灣區第一名，目前畫作仍在日本展覽中。

▲▼身心障礙,小龍女,愛的GOOD力,好食好事基金會。（圖／好食好事基金會提供）

▲愛的GOOD力公益特展。

藝術教育的推廣不止讓身心障礙者從創作過程中找到心靈寄託，還有機會透過創作實現自立生活的願望，市面上已有不少以身心障礙者的畫作設計出的文創商品和手作小物，卻缺乏宣傳而乏人問津。頂新和德文教基金會蕭巧怡執行長表示，「愛的GOOD力」計畫串接行銷資源並提供免費上架販售的公益平台，希望成為公益團體的後盾，照顧更多像是「劉劉」一樣的孩子。

▲▼身心障礙,小龍女,愛的GOOD力,好食好事基金會。（圖／好食好事基金會提供）

▲▼公益大使小龍女采依介紹自己的畫作。

▲▼身心障礙,小龍女,愛的GOOD力,好食好事基金會。（圖／好食好事基金會提供）

味全龍啦啦隊小龍女「采依」為了力挺公益將展出三幅作品，畢業於國立台灣藝術大學美術系的她，先前在網路上發表味全龍主場「封王」作品，讓不少球迷、粉絲都驚艷，這幅「封王」畫作將首度在「愛的GOOD力」公益特展公開亮相。她另一幅以「愛」為名的畫作，為筆下兩隻熊貓注入媽媽視角，只盼孩子健康平安長大，寧靜溫暖的筆觸浸潤人心，「采依」也親自寫下感性的作品介紹，讓大家見識到她的好文筆。

▲▼身心障礙,小龍女,愛的GOOD力,好食好事基金會。（圖／好食好事基金會提供）

▲愛的GOOD力公益特展開幕。

「愛的GOOD力」公益特展即日起至3月5日在台北市萬華剝皮寮歷史街區免費參觀，現場打卡送贈品、捐發票再換好禮；展期內到「愛的GOOD力」公益行銷平台購買指定公益團體的商品，滿千即贈精美小禮物，每筆訂單頂新和德文教基金會再加碼捐出100元給訂購之公益單位，活動詳情請洽https://reurl.cc/KMr0bg

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