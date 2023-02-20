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第二屆「食農創生計畫」開跑！募資金額達標再贏10萬獎勵金

▲▼頂新和德基金,群募平台,嘖嘖,彰化,創業,青年,食農,創生,好食好事基金會。（圖／頂固開發提供）

▲2022年第一屆食農創生計畫成果亮眼，結業後團隊更相互合作，期待未來彰化在地碰撞更多火花。

圖、文／頂固開發提供

為提升在地食農團隊發展，由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會去年（2022）在彰化試辦食農創生計畫，安排業師前往團隊現地進行輔導，並與知名網路群募平台「嘖嘖」合作，成功協助六家食農團隊群眾募資全數達標。今年，食農創生計畫將再度啟動，歡迎設籍彰化、已有產品但受限行銷資源、人才不足等因素的食農團隊前來報名，盼帶動人才回流，振興地方經濟永續發展。

食農創生計畫旨在協助已有產品的彰化在地食農團隊，包含青年回鄉創業、二代接班或產業合作聚落，利用在地農特產、文化或資源，透過創意的方式，落實在地生活，並積極提升經營模式，形成特色商品或產業。今年第二屆將延續第一屆的輔導機制，並加強資源媒合串接，增加地方團隊發展機會；此外也調整採用輔導金機制，團隊只需要跟自己比較，若是成功於嘖嘖募得50萬元，便可獲得十萬元的輔導獎勵金。

好食好事基金會表示：「建立在去年的基礎並秉持好食好事基金會捐助人代表魏應充的初衷，今年食農創生計畫將更為豐富精實，為團隊創造更多媒合的機會，給予真正實質的幫助。」相較於其他計畫，本計畫將業師帶到彰化給予輔導，不用到外地上課；一步步帶領團隊學習上架群募平台的實戰經驗，輔導結束將產出影片、文案等帶的走的能力，讓團隊的營收持續成長。

本計畫預計招收六個團隊，將利用為期九個月的時間協助團隊成長。凡設籍在彰化、已有初步產品的團隊都歡迎前來報名。2月22日當日的招募說明會將由嘖嘖群募平台專案經理沈奕均介紹群眾募資的成功技巧，去年首屆團隊「幸福販賣所」也將分享經驗與心路歷程；現場還將提供「幸福販賣所」手工冰淇淋免費試吃，數量有限，送完為止。

《第二屆食農創生計畫團隊招募說明會》
時間 : 112年2月22日(三) 14:00~17:00
地點 : 永靖頂新大樓5樓(彰化縣永靖鄉中山路二段60號)
流程 :
14:00~14:15 第二屆食農創生計畫說明
14:15~14:30 第一屆團隊經驗分享(幸福販賣所)
14:30~16:30 群眾募資介紹與說明(嘖嘖群募平台)
16:30~17:00 Q&A

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