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大陸 大陸焦點 特派現場

澤倫斯基與陸「特別代表」會見　中方籲：各方需創造止戰和談條件

▲中國歐亞事務特別代表李輝。（圖／CFP）

▲中國歐亞事務特別代表李輝。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據中國外交部18日宣布，中國政府歐亞事務特別代表李輝16、17日到訪烏克蘭，並與烏克蘭總統澤倫斯基會見。李輝還與總統辦公廳主任葉爾馬克、烏克蘭外長庫列巴、基礎設施部、能源部、國防部等部門負責人會見。雙方就政治解決烏克蘭危機和中烏關係等問題交換意見。

大陸外交部官網18日中午發布新聞稿稱，雙方一致認為，不久前習近平主席與澤倫斯基總統的通話為中烏關係發展指明了方向，兩國應共同努力，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，把兩國互利合作持續向前推進。

新聞稿指出，李輝闡述了中方關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，表示習近平主席提出的「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循。化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。

新聞稿稱，中方願在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。中方一直以自己的方式為緩解烏人道局勢發揮建設性作用，將繼續向烏提供力所能及的幫助。

據烏克蘭外交部消息，在李輝與庫列巴會談間，庫列巴向李輝表明了烏克蘭的原則，須以尊重烏克蘭主權和領土完整為基礎，恢復穩定和公正和平的原則。庫列巴強調，烏克蘭不接受任何涉及喪失其領土或凍結衝突的提議。

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