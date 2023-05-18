根本2樣↑才能內用！店家「低消1設計」惹眾怒：這種最北爛

▲正妹客人留1星評價，遭咖啡廳肉搜。（圖／翻攝自臉書、記者黃彥傑翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北一家咖啡廳不滿被給1星評論，公審女客人反而被炎上，回顧爭執起因，則是店家的低消條件。就有網友在PTT的WomenTalk板上發表意見，憤怒直批真的很討厭這種規定，「我去咖啡店就只想喝咖啡啊！低消200（元），你給我一杯200的咖啡我也爽，我才不想要多吃點心浪費我的熱量扣打」，話題引發共鳴。

當時，女客人吃完午餐後想喝杯咖啡，到該間咖啡廳點了一杯140元的飲品，被告知有低消200元規定，她便想加點一份60元的棉花糖餅乾，店員卻回應「我們今天沒有這個」，建議她點其他餐點。可其他甜品都200元起跳、份量也不少，儘管女客人強調剛吃飽，且沒人分食，也說預定在店內坐40分鐘就要走，但店員依然堅持低消。

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就有網友回文發表意見，直呼「超討厭這種垃圾設計的，擺明就是要你咖啡+點心，或是一定要吃點心」，但有時去咖啡店就只想喝咖啡，就算點一杯剛好滿足低消的咖啡也好，「至少要給客人有選擇嘛！要嘛只吃點心，或是只喝咖啡都可以」，若遇到像苦主女客人的情況，是他也會想給一星。

原PO還哀怨直嘆，「難怪我每次去咖啡廳都會爆熱量，以後不去了，寧願去超商殺時間就好」，似乎也曾因為低消規定有不好的經驗。貼文引發共鳴，「我寧願喝連鎖，這種最北爛」、「蝦皮也一樣，有些是199免運，它賣180」、「好幾年前去永康街吃冰，最貴一碗180，結果低消190，一定要買兩碗才能內用。」

還有人則開批另一種規定也很討厭，「規定低消是一杯飲料的店都不會去！規定價錢就算了，規定項目是啥小？」不過，也有網友認為，「說真的，規則要怎麼訂是人家的事情，你不爽不要進去消費啊」、「他規則擺在那，頂多是噴他下午兩點餅乾就賣完不給湊太扯，不然就不要吃。」

實際上，台北市消保官龔千雅表示，現行法規針對一般餐飲業，並無強制規定收費標準，但店家必須清楚揭露消費方式給消費者知道，若店家明明有規定低消條件，但自己卻缺少品項的情況下，應該對低消條件做出合理的調整。