企鵝妹按摩完沒妝了！「素顏照曝光」觀眾驚：還是很正

▲企鵝妹直播時幾乎都帶妝。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」日前在台徒步環島，一舉一動都受到台灣粉絲熱議，其中，企鵝妹走了一整天卻不怎麼脫妝，曾吸引不少人討論。就有網友昨（17）日晚上轉貼照片，說企鵝妹到按摩店按摩完，店家事後貼出開心合影的照片，讓原PO詫異的是，企鵝妹似乎是素顏，「大家願意給幾分呢？」

企鵝妹17日晚上在豐原一間整復推拿店按摩，事後店家貼出師傅們與企鵝妹開心合照的照片，就有網友轉貼到PTT的Gossiping板問卦，「72（企鵝）按摩完後的素顏有幾分？」文中直呼，「好像是素顏欸？，走了20天之後沒化妝，大家願意給幾分呢？」

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▲▼企鵝妹按摩完似乎是素顏。（圖／翻攝自店家FB）

看到照片後，不少人秒驚呼，「素顏還是很正欸」、「正R」、「即使穿得在地味，還是擋不住仙氣」、「有90（分）吧？87%女人卸妝就是換頭了」、「應該有90」、「100分！」「她這身換人穿，就要去人行道掃落葉了」、「看上去還是有點疲憊，但素顏很強了。」

另外，查看店家粉絲專頁，店家小編17日晚上快8點時，貼出照片「就在剛剛企鵝妹來了」，還開心地在文中附上一個滿臉愛心的表情符號。貼文吸引網友笑呼，「真幸運」、「人生最高峰了」、「水喔！」店家則對企鵝妹讚譽有加，「人很有禮貌也超美的，大家一起多關注她，為她加油！」