駕訓班上一半「教練就消失」？過來人曝1招：馬上回來陪練

▲想要開車上路，上駕訓班是必經之路。（圖／資料照）



實習記者林郁婷／綜合報導

不少人在考汽車駕駛執照前，都會先去上駕訓班，不過一名女網友表示，最近花錢去上駕訓班，但才上了2堂課，教練就時常「消失」，明明這個時間也沒有其他學生，不知道教練到底去了哪哩，上網查卻發現這似乎是一個常態現象，讓她相當傻眼。貼文曝光後，意外釣出一票苦主分享經驗。

原PO在PTT以「駕訓班教練一半消失是不是常態？」為題發文，表示出社會一段時間後才決定去考駕照，又怕暑假太多學生，於是選在5月上駕訓班，第一堂課就被教練稱讚開得不錯，讓她覺得很開心，直到最近第四堂課，教練直接她練到一半時「消失不見」，直到下課都沒有回來，她只能自己把車開回空地。

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原PO透露，其實早在第二堂課，教練就開始有不見的跡象，「他說給他10分鐘就下車了，結果消失半小時，下課才回來，我想說這個時段不是只有我沒有其他學生嗎」，不知道是不是因為車內太熱，讓教練待不下去，「但上網查好像教練不見都是常態？儘管我覺得教練不是壞人，但真是無奈。」

貼文一出，釣出許多和她一樣的苦主，「女生不錯了，男的第一堂後就被放生了」、「考駕照的時候，教練只出現過兩次」、「消失還好，教練還叫其他學員來給我教」、「我的教練都不上車，在室內用擴音教」、「第二天教練就說你自己開吧」、「我只看過一次教練」。

有過來人就分享自己經驗，「有天我開上安全島後教練就回來陪練了，你可以試試」。也有人給安慰原PO，「表示你是好學生，技術爛的教練才會緊迫盯人怕你去A到教練車」、「其實我覺得一個人開也好啊，畢竟會開了，不想一個失誤就被唸吧」、「有天我開上安全島後教練就回來陪練了」。

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