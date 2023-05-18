　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

駕訓班上一半「教練就消失」？過來人曝1招：馬上回來陪練

▲駕訓班,路考,學開車考駕照。（圖／資料照）

▲想要開車上路，上駕訓班是必經之路。（圖／資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

不少人在考汽車駕駛執照前，都會先去上駕訓班，不過一名女網友表示，最近花錢去上駕訓班，但才上了2堂課，教練就時常「消失」，明明這個時間也沒有其他學生，不知道教練到底去了哪哩，上網查卻發現這似乎是一個常態現象，讓她相當傻眼。貼文曝光後，意外釣出一票苦主分享經驗。

原PO在PTT以「駕訓班教練一半消失是不是常態？」為題發文，表示出社會一段時間後才決定去考駕照，又怕暑假太多學生，於是選在5月上駕訓班，第一堂課就被教練稱讚開得不錯，讓她覺得很開心，直到最近第四堂課，教練直接她練到一半時「消失不見」，直到下課都沒有回來，她只能自己把車開回空地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，其實早在第二堂課，教練就開始有不見的跡象，「他說給他10分鐘就下車了，結果消失半小時，下課才回來，我想說這個時段不是只有我沒有其他學生嗎」，不知道是不是因為車內太熱，讓教練待不下去，「但上網查好像教練不見都是常態？儘管我覺得教練不是壞人，但真是無奈。」

貼文一出，釣出許多和她一樣的苦主，「女生不錯了，男的第一堂後就被放生了」、「考駕照的時候，教練只出現過兩次」、「消失還好，教練還叫其他學員來給我教」、「我的教練都不上車，在室內用擴音教」、「第二天教練就說你自己開吧」、「我只看過一次教練」。

有過來人就分享自己經驗，「有天我開上安全島後教練就回來陪練了，你可以試試」。也有人給安慰原PO，「表示你是好學生，技術爛的教練才會緊迫盯人怕你去A到教練車」、「其實我覺得一個人開也好啊，畢竟會開了，不想一個失誤就被唸吧」、「有天我開上安全島後教練就回來陪練了」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／《半澤直樹》男星與雙親3人倒臥家中！緊急送醫
軍營激戰「較有感覺」？　內內不忍了吐真相
快訊／好市多「A肝冷凍草莓」補償方案！全額退費、619慰問金
2座蓄水率不到1成！　全台8水庫拉警報
快訊／飛首爾1299元、東京2250元！　10:00第一波開
超扯大違建！　千坪超蓋面積達「6座籃球場」
表演翻車被酸爆　徐懷鈺首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衣服穿過就丟洗衣機？內行曝「這款褲子」不洗最好：否則減少它壽命

好市多「A肝冷凍草莓」補償方案！全額退費、提供619元慰問金

企鵝妹按摩完沒妝了！「素顏照曝光」觀眾驚：還是很正

麥香鷄+中薯+可樂只要35元！他「細看3處」是詐騙：差點下單

駕訓班上一半「教練就消失」？過來人曝1招：馬上回來陪練

堵非洲豬瘟！加強綠區執法　違規案件增2.3倍「首次就罰20萬」

跳傘怕「胸部爆炸」　年輕哺乳媽：上機前先擠乾

飛首爾1299元、東京2250元！今兩波機票促銷「10:00先開搶」

今變天！　大雨、強風、雷擊要來了

植牙孤兒！他8顆花63萬　換間診所保固卻失效

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

衣服穿過就丟洗衣機？內行曝「這款褲子」不洗最好：否則減少它壽命

好市多「A肝冷凍草莓」補償方案！全額退費、提供619元慰問金

企鵝妹按摩完沒妝了！「素顏照曝光」觀眾驚：還是很正

麥香鷄+中薯+可樂只要35元！他「細看3處」是詐騙：差點下單

駕訓班上一半「教練就消失」？過來人曝1招：馬上回來陪練

堵非洲豬瘟！加強綠區執法　違規案件增2.3倍「首次就罰20萬」

跳傘怕「胸部爆炸」　年輕哺乳媽：上機前先擠乾

飛首爾1299元、東京2250元！今兩波機票促銷「10:00先開搶」

今變天！　大雨、強風、雷擊要來了

植牙孤兒！他8顆花63萬　換間診所保固卻失效

「和平繁榮清廉跟我理念相同！」　侯友宜讚郭台銘：未來一定並肩作戰

阿金的皮球不見「竟然在肚子裡！」　朱院長：來健檢才發現

下屆總統史上最難當？　郭正亮點「四大危機」：難做到嚇死人

《半澤直樹》男星與年邁雙親3人倒臥家中！　經紀人發現緊急送醫

全美第一槍！蒙大拿州立法封殺TikTok　App商店上架「每天罰31萬」

白金漢宮回應！哈利梅根遭狗仔「飛車狂追2hrs」　司機卻這樣說

Nvidia太會漲　黃仁勳身價漲98%至8410億

衣服穿過就丟洗衣機？內行曝「這款褲子」不洗最好：否則減少它壽命

和泰車飆漲逾6%創870元天價　超車保瑞奪傳產股后

范冰冰坎城戰袍美如花　感性謝「猛虎下山」設計師不離不棄

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

生活熱門新聞

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

「5星座」2023下半年感情運超旺！

今變天！　大雨、強風、雷擊要來了

南韓「爆乳直播主」來台灣直播！　鄉民本斥但大推了

新冠反撲！　醫：門診爆炸、住院增1倍

咖啡店公審客人　消保官說話了

最新預測驚見「颱風排排站」　氣象局回應了

明變天！　「全台下最大」時間曝

韓國扁筷超難用！「特殊設計2原因」曝光

啦啦隊女神排行出爐　李多慧只排第二

飛東京2250元！今20:00開賣

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

她怨「直接打LINE電話沒禮貌」！網共鳴

更多熱門

相關新聞

企鵝妹按摩完沒妝了！素顏照曝光

企鵝妹按摩完沒妝了！素顏照曝光

南韓實況主「企鵝妹」日前在台徒步環島，一舉一動都受到台灣粉絲熱議，其中，企鵝妹走了一整天卻不怎麼脫妝，曾吸引不少人討論。就有網友昨（17）日晚上轉貼照片，說企鵝妹到按摩店按摩完，店家事後貼出開心合影的照片，讓原PO詫異的是，企鵝妹似乎是素顏，「大家願意給幾分呢？」

獨／Ptt最強詐騙　10揪團購撈91萬

獨／Ptt最強詐騙　10揪團購撈91萬

賓士推出VAN.EA電動MPV平台

賓士推出VAN.EA電動MPV平台

賓士EQE／EQS電動休旅車開始接單

賓士EQE／EQS電動休旅車開始接單

OPEL「Astra掀背車」實車搶先看

OPEL「Astra掀背車」實車搶先看

關鍵字：

PTT駕訓班駕照教練汽車

讀者迴響

熱門新聞

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

台中LaLaport無業男墜樓亡　三井集團發聲

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

南投驚傳血案！菜農槍殺2人畏罪自戕

皮膚乾癢！她血糖一測狂飆474　醫點名「早餐別碰2食物」

快訊／國1「4車追撞」！黑車幾乎撞爛　傷亡不明

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

遭肉搜正妹現身！「身家被挖光」吐無奈

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」目擊片瘋傳

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面