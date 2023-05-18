快訊／特拉斯今拜訪立法院　首位英國前首相到我國會

▲英國前首相特拉斯18日拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

英國前首相、現任下議院議員特拉斯（Liz Truss MP）今（18日）上午11時許到立法院拜會，而這是「鐵娘子」柴契爾夫人（Margaret Thatcher）訪台時，未有的行程。立法院秘書處表示，柴契爾夫人雖1992年、1996年兩次訪問台灣，但都未到立法院，此次是第一次有英國前首相造訪立法院。

特拉斯16日至20日訪問台灣，18日上午先在總統府與副總統賴清德會面，賴致詞時表示，在兩岸情勢緊張之際，特拉斯以行動表達對台灣的支持，顯得更加珍貴。活動結束後，接著特拉斯到立法院拜會外交國訪委員會，並將與外委會的立委交換意見。

我方出席委員包含國民黨江啟臣、陳以信、廖婉汝、民進黨王定宇、趙天麟、何志偉、劉世芳、蔡適應、無黨籍林昶佐。

特拉斯此次訪台是繼柴契爾夫人後，睽違27年再有英國前首相來台。唯立法院秘書處表示，柴契爾夫人雖1992年、1996年兩次訪問台灣，但都未到立法院，此次是第一次有英國前首相造訪立法院。

外交部日前說，特拉斯自2010年從政以來，歷任司法大臣、國際貿易大臣、外交大臣及首相等要職，政治經歷完整豐富，此次來訪充分展現對台灣的堅定支持與台英緊密友好情誼。

▼立法院外委會會議桌上擺上我國與英國國旗。（圖／記者屠惠剛攝）