Google更新代碼藏新功能　安卓手機變身「行車紀錄器」

▲安卓手機有機會變身行車紀錄器。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

手機當作行車紀錄器時代可能即將到來，根據外媒9to5google的相關報導，根據Google的應用程式透露出的資訊，在最新的更新後，應該很快就可以將 Pixel或是其他安著手機用作汽車的行車記錄儀，而不需要購買專用的產品。

9to5google反編譯了 Google 上傳到 Play 商店的應用程式版本。能夠在其中看到各種代碼行，暗示未來可能的功能，不過也有可能這些功能會永遠藏在代碼中，永遠不ˊ會對外發布。

在特定的 Android 手機上，主要是 Google 的 Pixel 手機，還有 Nothing Phone (1) 等其他手機上，Personal Safety App提供有用的功能，如緊急共享、安全檢查和車禍檢測。Google也發布最新的個人安全的「dogfood」版本，版本編號為 2023.04.27.532191641.8-dogfood。

在這個更新中，可以在代碼中發現一項名為「Dashcam」的新功能，可以在開車時錄製影片或是音訊。如果手機安裝在正確的位置，錄音應該可以在發生事故或其他意外情況時提供有用的訊息。Dashcam 正在記錄時，手機仍然可以使用其他功能，包括使用 Google 地圖進行導航。或者，您可以通過鎖定螢幕來節省電量，錄製將繼續進行。

為節省儲存空間，錄音將在三天後自動刪除，除非進行手動保存。此外，應片的畫質將被壓縮，平均每分鐘 30 MB，最長錄製時間為 24 小時。