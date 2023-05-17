公審客人！咖啡廳老闆「真面目曝光」臉書被灌爆　急改受害者名字

▲藏身在巷弄裡的咖啡廳，近日爆出肉搜客人的爭議。（示意圖／Google Maps）

記者施怡妏／綜合報導

台北一名女子15日光顧捷運大橋頭站以韓系質感聞名的咖啡廳，因為過程不愉快留下1星負評，卻慘遭店家肉搜公審，在IG連發30多篇文狠嗆，引起網友撻伐。百萬網紅「Cheap」表示，事發後老闆的臉書被網友肉搜出來，還將名字改成女客人的名字。「Cheap」還貼出老闆的正臉照片，「你公審客人我就公審你！」

百萬網紅「Cheap」在臉書發文，客人因為留下1星負評，慘被老闆網路肉搜，發限動30幾篇公審，嘲笑客人和她朋友的長相，並合成客人照片作文章，甚至調店內的監視器，公布客人的影像，「把人家當犯人喔？氣氣氣氣氣成這樣有事嗎？有夠噁心」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「Cheap」表示，店內有低消，卻沒有提供低消商品，店家的Google評論遭到許多網友湧入，評論滿滿都是1星負評，「被網友洗到剩1.6顆星，留1星的都要小心被公審」，建議大家可以善用檢舉功能，檢舉店家IG帳號，「這個帳號『霸凌別人』，下架他的IG」。

▲老闆將FB名字改成女客人的名字 。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

「Cheap」透露，老闆的臉書被網友搜出後，「現在很中二的把名字改成受害者的名字，笑死，崩潰成這樣」、「現在不給人TAG，也不給人搜尋，公審人家，自己也會怕喔？」

《ETtoday新聞雲》記者實際致電、私訊店家老闆，但至截稿前尚未取得回應。

而受害的女客人，已經向警方報案提出刑事告訴，並且認為店家用IG張貼她本人、親友或第三人之個人資料、當日造訪店家的截圖等，並加註貶低性及侮辱性言論，涉公然侮辱罪、加重排謗罪，並嚴重侵害隱私權、肖像權及名譽權等，並委請律師後續處理相關事宜，要求店家3日內聯繫律師說明，該律師事務所也指出，否則將依法追究刑事民事責任。