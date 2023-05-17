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獨／給咖啡廳一星負評...反被肉搜開嗆還扯行天宮　女客怒告了

▲▼街景圖。（圖／Google Maps）

▲藏身在巷弄裡的咖啡廳，近日爆出肉搜客人的爭議。（示意圖／Google Maps）

記者劉人豪／台北報導

台北一名陳姓女子，15日光顧捷運大橋頭站以韓系質感聞名的咖啡廳，因為過程不愉快留下了一星負評，沒想到卻慘遭店家肉搜PO上IG，將女子的臉書大頭貼與內部照片搭配文字，放上IG連發30多篇文狠嗆。對此，陳女表示已經向警方報案提出刑事告訴，並且委請律師處理，並要求咖啡廳3日內說明，否則將依法追究刑事民事責任。

陳姓女子日前到咖啡店準備享受午餐後的下午茶時光，在點餐過後，被告知「有低消」，於是加點了某樣商品，店家以商品賣完了為由請她另選，不過因為剛吃飽，最後選擇不消費離開該間咖啡店，並留言Google評論「台北很大，優質咖啡店很多。要選擇哪間大家可以自己考慮一下」，留下一星負評。

▲▼ 。（圖／）

▲咖啡店評論。（圖／翻攝自Google評論）

店家在晚間見到Google評論，直接肉搜陳女的臉書並PO上網，還把陳女臉書中的照片合成，甚至拿出來評論狠嗆。16日下午該間咖啡店也公布監視錄影的影片繼續評論陳女。並在限時動態中表示，「請問我們店家從頭到尾做錯什麼，XX，妳真的很鬧欸，妳可以評論店家，店家也有權利評論客人，尊重兩個字都做不到，妳早該識相離開，我還讓你倒杯水吹個冷氣再走，妳以為我開的是行天宮喔？」甚至還說到，Google那幾顆破星打從開店我就沒在care。

《ETtoday新聞雲》今（17日）詢問陳女，對於店家公審的行為有何想法，她表示，已經向警方報案提出刑事告訴，並且認為店家用IG張貼她本人、親友或第三人之個人資料、當日造訪店家的截圖等，並加註貶低性及侮辱性言論，涉公然侮辱罪、加重排謗罪，並嚴重侵害隱私權、肖像權及名譽權等，並委請律師後續處理相關事宜，要求店家3日內聯繫律師說明，該律師事務所也指出，若是店家沒聯繫說明，將依法追究刑事民事責任。

《ETtoday新聞雲》檢視咖啡店老闆的臉書，目前名稱改為陳女的名字，並且刪除大頭照，個人IG則為私人帳號，未公開照片影片。

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