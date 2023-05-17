遭肉搜正妹現身！咖啡廳留1星負評「身家被挖光」：不敢去遛狗

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

台北一名陳姓正妹15日至捷運大橋頭站附近1間韓系咖啡廳，因點餐過程不愉快留下1星負評，反遭店家肉搜PO出個資、大頭照。陳女今(17)日親自現身受訪，提到她至今不敢出門遛狗，連踏進其它間咖啡廳都會有陰影。

▲陳姓女子（中）咖啡廳留負評被肉搜。（圖／記者黃彥傑翻攝）



陳女受訪提到，如同店家PO出的監視器畫面，當時她走進店裡，在櫃台等了快2分鐘，店員才上前幫忙點餐，點了一杯140元的燕麥奶拿鐵後，被告知有低消200元規定，又點了60元的棉花糖餅乾，店員卻回應「我們今天沒有這個」，與店家在IG稱「當天已賣完」是不同說法。

但陳女當時剛吃完中餐，她向店員說自己剛吃飽，沒有人跟她分，原本也預定在裡面坐個40分鐘就要走，但店員仍問說「要不要改成外帶」，由於陳女不想花錢吃大份量餐點決定離開，並說店員說「不好意思我不消費，以後也不會進來了」，沒有像店家所說的口出惡言。

事後陳女在該店的GOOGLE評論留下1星，針對事情過程做說明，想說讓以後想去的網友參考，結果卻得到店家回覆「你乖，星巴克適合你」等戲謔言詞，甚至開始瘋狂肉搜，在公開的帳號未經本人同意貼出學經歷照片，甚至好朋友們都被波及，當她再度留言評論要求下架，店家卻越貼越多，在多達30多篇的限時動態寫下惡意言論。

陳女氣憤地說，店家已經嚴重影響到自己跟朋友的私生活，今後踏進咖啡廳、餐廳都會有陰影，晚上連遛狗都不敢出去，也會懷疑留下自己真實的評論是不是錯的。

針對隱私權部分，陳女目前已向警察機關報案並提出刑事告訴，且委由律師處理，同時向店家下最後通牒，如果3日內未跟她聯繫，刑事、民事責任會一併追究。